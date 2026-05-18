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पंजाब सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा बेटी के गले लगकर फफक-फफक कर रोते दिखे, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम में उस समय कोर्ट परिसर में हलचल तेज हो गई जब पंजाब सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत लेकर पहुंची. ईडी की टीम दोपहर करीब 12 बजकर 10 मिनट पर संजीव अरोड़ा को गुरुग्राम कोर्ट परिसर में लेकर पहुंची, जहां उन्हें जज के सामने पेश किया गया. कोर्ट परिसर में इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई थी और बड़ी संख्या में समर्थक और परिवारजन भी मौजूद रहे.

संजीव अरोड़ा की पेशी : संजीव अरोड़ा की पेशी को लेकर कोर्ट परिसर में दिनभर हलचल बनी रही. ईडी ने उन्हें पहले की गई पूछताछ और रिमांड प्रक्रिया के बाद अदालत के समक्ष पेश किया. इससे पहले मामले में पहली बार कोर्ट ने उन्हें 7 दिन के रिमांड पर भेजा था, जबकि दूसरी बार 2 दिन के रिमांड की मंजूरी दी गई थी. रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद रविवार को दोबारा उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने संजीव अरोड़ा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया. अब मामले में अगली सुनवाई और पेशी 1 जून को होगी.

पंजाब सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा बेटी के गले लगकर फफक-फफक कर रोते दिखे (ETV Bharat)

संजीव अरोड़ा की आंखों में आए आंसू : वहीं कोर्ट रूम से बाहर निकलने के दौरान भावुक दृश्य भी देखने को मिला. संजीव अरोड़ा कोर्ट परिसर से बाहर आते समय भावुक नजर आए और उनकी आंखों में आंसू दिखाई दिए. इस दौरान परिवार के सदस्य उनसे गले मिलते हुए रोते नजर आए. उनकी बेटी भी बेहद भावुक अवस्था में दिखाई दी और कोर्ट परिसर का माहौल कुछ समय के लिए काफी भावुक हो गया. ईडी की कार्रवाई और अदालत के फैसले के बाद अब इस मामले पर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है. आने वाले दिनों में मामले की अगली सुनवाई और जांच की दिशा पर सभी की नजरें बनी रहेंगी.