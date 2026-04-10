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बाबा बालक नाथ मंदिर में पहाड़ी से गिरी चट्टान, महिला श्रद्धालु घायल

बाबा बालक नाथ मंदिर में देर रात हुए हादसे में पंजाब की महिला श्रद्धालु घायल हो गई है.

Landslide in Baba Balak Nath Temple
बाबा बालक नाथ मंदिर में पहाड़ी से गिरी चट्टान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 3:09 PM IST

3 Min Read
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हमीरपुर: जिला हमीरपुर में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बाबा बालक नाथ में बीती रात एक बड़ा हादसा पेश आया. दियोटसिद्ध बाबा बालक नाथ मंदिर परिसर में वीरवार देर रात बैरियर नंबर-1 के पास पहाड़ी से अचानक चट्टान दरक गई. इस घटना में अमृतसर निवासी एक महिला श्रद्धालु घायल हो गई. जबकि उसके साथ मौजूद दो बच्चे बाल-बाल बचे.

पंजाब की महिला श्रद्धालु घायल

मंदिर अधिकारी सुभाष मल्होत्रा ने बताया कि वीरवार रात करीब सवा 10 बजे 15 से 20 श्रद्धालुओं का एक जत्था मंदिर की ओर जा रहा था. जैसे ही वे बैरियर नंबर-1 के पास पहुंचे, तभी साथ लगती पहाड़ी से एक बड़ी चट्टान नीचे आ गिरी. चट्टान सड़क पर गिरते ही उसके टुकड़े आस पास फैल गए, जिनकी चपेट में आने से एक महिला श्रद्धालु घायल हो गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घायल महिला की पहचान देवी (उम्र 40 साल), निवासी अमृतसर के रूप में हुई है. वह अपने दो बच्चों के साथ मंदिर में दर्शन करने आई थी. इस हादसे में बच्चे भी बाल-बाल बचे हैं.

पहले भी हुई थी लैंडस्लाइड

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घटना अचानक से हुई, लेकिन गनीमत रही कि बच्चे सुरक्षित रहे और बड़ा हादसा टल गया. मौके पर मौजूद स्थानीय दुकानदारों और श्रद्धालुओं ने तत्परता दिखाते हुए महिला को तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. महिला के घुटने और बाजू में चोटें आई हैं, लेकिन इलाज के बाद उसकी हालत स्थित है. वहीं, मंदिर मार्ग के कई हिस्सों में ढलान वाली पहाड़ियां हैं, जहां से पत्थर गिरने का खतरा बना रहता है. कुछ महीने पहले भी इसी क्षेत्र में लैंडस्लाइड की घटना सामने आई थी. हालांकि तब भी श्रद्धालु बाल-बाल बच गए थे.

श्रद्धालुओं की प्रशासन से मांग

स्थानीय दुकानदार प्रवीण कुमार और दीपक कल्पेश ने बताया कि मंदिर ट्रस्ट की ओर से संचालित टैक्सी सेवा में उपलब्ध फर्स्ट एड किट से महिला को प्राथमिक उपचार दिया गया. इसके बाद उसे ट्रस्ट के अस्थायी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज किया. स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने प्रशासन से मांग की है कि संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा जालियां लगाई जाएं, चेतावनी बोर्ड स्थापित किए जाएं और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके.

"घटना की सूचना मिलते ही कर्मचारियों को मौके पर भेज दिया गया था और एंबुलेंस की भी व्यवस्था की गई. श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रभावित स्थल पर जल्द फेंसिंग की जाएगी. फिलहाल श्रद्धालुओं को वैकल्पिक सुरक्षित मार्ग से गुजरने के निर्देश दिए गए हैं और मौके पर तैनात कर्मचारी लगातार निगरानी बनाए हुए हैं." - सुभाष मल्होत्रा, मंदिर अधिकारी, बाबा बालक नाथ, हमीरपुर

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