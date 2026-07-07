रुड़की में 2 करोड़ की हेरोइन के साथ पंजाब का तस्कर गिरफ्तार

रुड़की में 2 करोड़ की हेरोइन के साथ पंजाब का तस्कर गिरफ्तार
गाड़ी की तलाशी लेने पर कार के डैसबोर्ड के अंदर रखी पन्नी में 980 ग्राम हेरोइन बरामद हुई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 7, 2026 at 5:22 PM IST
रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में गंगनहर कोतवाली पुलिस ने सड़क किनारे खड़ी एक कार से 980 ग्राम हेरोइन बरामद की है. जिसकी बाजारी कीमत लगभग दो करोड़ रुपये बताई जा रही है. इतना ही नहीं पुलिस ने कार के अंदर बैठे गुरविन्दर सिंह नामक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है. पुलिस अब गिरफ्तार किए गए आरोपी के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाने में लगी हुई है. साथ ही पुलिसहेरोइन खरीदने वाले शख्स की तलाश में भी जुट गई है.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार नवनीत सिंह के निर्देशन में जिलेभर में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत रुड़की की गंगनहर कोतवाली पुलिस द्वारा संदिग्ध वाहनों की जांच की जा रही थी. इसी दौरान लाठरदेवा अंडरपास के पास सड़क किनारे खड़ी एक कार में बैठे युवक ने पुलिस टीम को देखकर भागने का प्रयास किया. जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने घेराबंदी करते हुए उसे मौके पर ही पकड़ लिया. इसके बाद पुलिस टीम ने उक्त व्यक्ति से सख्ती से पूछताछ की. साथ ही उसकी गाड़ी की तलाशी ली.
गाड़ी की तलाशी लेने पर कार के डैसबोर्ड के अंदर रखी पन्नी में 980 ग्राम हेरोइन बरामद हुई. बरामद हेरोइन की बाजारी कीमत दो करोड़ रुपये है. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम गुरविन्दर सिंह (उम्र 38 वर्ष) पुत्र दलवीर सिंह निवासी ग्राम नारली थाना खालड़ा जिला तरण तारण (पंजाब) बताया है. पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वह पंजाब से किसी नशा तस्कर से उपरोक्त हेरोइन को खरीदकर रुड़की में बेचने के लिए लाया था. इसके बाद पुलिस ने बरामदगी के आधार पर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. साथ ही पुलिस आरोपी के आपराधिक इतिहास की जानकारी भी जुटा रही है.
हरिद्वार एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया रुड़की गंगनहर कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से 980 ग्राम अवैध हेरोइन बरामद की है. मौके से पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है, जो पंजाब का रहने वाला है. बरामद हेरोइन की कीमत 2 करोड़ रुपए है. फिलहाल पुलिस आरोपी के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी जुटा रही है. साथ ही उसके अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी के प्रयास किए जा रहे हैं.
पढ़ें---
- रामनगर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, हिरासत में 62 लोग, रिजॉर्ट सील तो जनरल मैनेजर फरार
- रुद्रपुर स्पा सेंटर आड़ में देह व्यापार, तीन आरोपी अरेस्ट, चार महिलाओं का किया रेस्क्यू
- हरिद्वार स्पा सेंटर में जिस्मफरोशी का धंधा, आपत्तिजनक हालत मिले 5 महिलाएं और 2 पुरुष
- हल्द्वानी में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, सरगना समेत 5 गिरफ्तार
- हल्द्वानी में स्पा सेंटर के आड़ में जिस्मफरोशी, 3 नेपाली मूल की महिलाएं समेत 6 गिरफ्तार
- देवभूमि की छवि को लग रहा बट्टा, अवैध धंधे-नशा, रेव पार्टी और देह व्यापार का नया अड्डा बन रहा उत्तराखंड?