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पंचकूला में पंजाब का नशा तस्कर गिरफ्तार, करीब एक करोड़ की हेरोइन जब्त, हत्या के मामले में जमानत पर बाहर

Punjab drug smuggler arrested in Panchkula ( ETV Bharat )

पंचकूला: एंटी नारकोटिक सेल पंचकूला की टीम ने नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है. मनसा देवी क्षेत्र में युवक पजेरो गाड़ी से हेरोइन की सप्लाई करने के लिए यहां पहुंचा था. एएनएस की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किर उसके कब्जे से 532 ग्राम हेरोइन बरामद की है. पंचकूला पुलिस के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 1 करोड़ 6 लाख रुपये आंकी गई है. एसीपी क्राइम अमन कुमार ने बताया कि आरोपी के संबंध में एंटी नारकोटिक सेल को 8 अक्टूबर 2026 को गुप्त सूचना मिली थी. जिसके आधार पर टीम का गठन कर युवक को गिरफ्तार किया.

पजेरो कार से हेरोइन सप्लाई करने पहुंचा था पंचकूला: एंटी नारकोटिक सेल के इंचार्ज सौरव रावत की अगुवाई में टीम ने पंचकूला के एमडीसी क्षेत्र में रिक्रिएशनल पार्क के नजदीक दबिश दी. इस दौरान पजेरो गाड़ी में हेरोइन सप्लाई करने आए पंजाब निवासी 28 वर्षीय सरबजीत सिंह को काबू किया गया. आरोपी के खिलाफ एमडीसी थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.