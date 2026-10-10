पंचकूला में पंजाब का नशा तस्कर गिरफ्तार, करीब एक करोड़ की हेरोइन जब्त, हत्या के मामले में जमानत पर बाहर
पंचकूला की एंटी नारकोटिक सेल ने पंजाब के नशा तस्कर को गिरफ्तार किया. आरोपी के पास से करीब 1 करोड़ 6 लाख की हेरोइन बरामद.
Published : October 10, 2026 at 5:58 PM IST
पंचकूला: एंटी नारकोटिक सेल पंचकूला की टीम ने नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है. मनसा देवी क्षेत्र में युवक पजेरो गाड़ी से हेरोइन की सप्लाई करने के लिए यहां पहुंचा था. एएनएस की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किर उसके कब्जे से 532 ग्राम हेरोइन बरामद की है. पंचकूला पुलिस के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 1 करोड़ 6 लाख रुपये आंकी गई है. एसीपी क्राइम अमन कुमार ने बताया कि आरोपी के संबंध में एंटी नारकोटिक सेल को 8 अक्टूबर 2026 को गुप्त सूचना मिली थी. जिसके आधार पर टीम का गठन कर युवक को गिरफ्तार किया.
पजेरो कार से हेरोइन सप्लाई करने पहुंचा था पंचकूला: एंटी नारकोटिक सेल के इंचार्ज सौरव रावत की अगुवाई में टीम ने पंचकूला के एमडीसी क्षेत्र में रिक्रिएशनल पार्क के नजदीक दबिश दी. इस दौरान पजेरो गाड़ी में हेरोइन सप्लाई करने आए पंजाब निवासी 28 वर्षीय सरबजीत सिंह को काबू किया गया. आरोपी के खिलाफ एमडीसी थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.
हत्या मामले में जमानत पर बाहर: डीसीपी क्राइम आईपीएस अमरिंदर सिंह ने बताया कि जांच में सामने आया कि आरोपी सरबजीत सिंह हत्या के एक मामले में भी जेल जा चुका है. वो बीते मई महोने में ही जमानत पर बाहर आया था और तभी से नशा तस्करी में सक्रिय हो गया था. पुलिस आरोपी से उसके जमानत पर बाहर आने के बाद से अब तक की सभी गतिविधियों के बारे में पूछताछ कर रही है.
आरोपी चार दिन के रिमांड पर: जांच में पता लगा कि आरोपी पजेरो गाड़ी से नशे की सप्लाई करता था. जांच टीम ने आरोपी को बीते शुक्रवार, 9 अक्टूबर को कोर्ट में पेश का उसका चार दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया है. शुरूआती जांच के अनुसार पता लगा है कि आरोपी की योजना एक सप्ताह के दौरान ट्राईसिटी में हेरोइन की सप्लाई करने की थी. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी हेरोइन कहां से लाता था, किन लोगों को इसकी सप्लाई की जानी थी और उसके नेटवर्क में अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं.
पंजाब से हिमाचल प्रदेश तक जांच: पुलिस कमिश्नर आईपीएस पंकज नैन ने कहा कि पुलिस पूछताछ के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर आरोपी के ट्राईसिटी और हिमाचल प्रदेश में संभावित ठिकानों और उसके संपर्कों की जांच की जा रही है. पुलिस का मकसद हेरोइन की सप्लाई के स्रोत तक पहुंचना, नेटवर्क में शामिल अन्य संदिग्धों की भूमिका का पता लगाना और नशे के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना है. कहा कि आरोपी से गहन पूछताछ जारी है और सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी.
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