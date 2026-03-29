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मेरठ में जाट समाज का महाकुंभ; पंजाब के सीएम भगवंत मान बोले- यहां ट्रंप ऑर्डर देता है, विश्वगुरु की जगह विश्वचेले बन गए

पंजाब के सीएम भगवंत मान ने किया महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का अनावरण. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ : महाराजा सूरजमल की मूर्ति के अनावरण अवसर पर जाट समाज ने अपनी ताकत दिखाई. सकौती टांडा में रविवार को महाराजा सूरजमल की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया. कार्यक्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राजस्थान के नागौर से लोकसभा सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल, भाजपा नेता डॉ. संजीव बालियान समेत बड़ी संख्या में जाट समाज के नेता एक मंच पर दिखे. महाराजा सूरजमल की 14वीं पीढ़ी के वंशज और राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री महाराजा विश्वेंद्र सिंह भी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने समाज को एक होने की अपील की. सरकार पर तंज करते हुए कहा, छोटे-छोटे घोटाले तो अब गिनती में ही नहीं आते, बड़े-बड़े घोटाले हो रहे हैं. गरीब की बद्दुआ जो ले रहे हैं, जो गरीबों का पैसा खाते हैं, जनता का हक मारते हैं, जितने मर्जी इकट्ठे कर लो हीरे-मोती भर लो, ऐसे लोग ये समझ लें कफन में जेब नहीं होती. उन्होंने कहा, हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है. यूं कहने को तो मुर्गे के सिर पर भी ताज होता है. संजीव बालियान ने कहा, कार्यक्रम में एक सदस्य के तौर पर आया हूं. (Video Credit; ETV Bharat) भगवंत मान ने कहा, यहां ट्रंप ऑर्डर देता है, तेल किससे खरीदना है. बनना था विश्वगुरु लेकिन विश्वचेले बन गए. अपनी पहचान को पहचानिए. शहीदों ने खून देकर ये वोटरकार्ड हमें दिया है. उन्होंने कहा, मैं भगत सिंह की मिट्‌टी से आया हूं. ये मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद की धरती है. देश के लिए लड़ने वाले हमारे बच्चे हैं और राज करने कोई और आ गया. अगर अन्नदाता को खुश नहीं रख पाओगे तो खुश नहीं रहोगे.