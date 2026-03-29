ETV Bharat / state

मेरठ में जाट समाज का महाकुंभ; पंजाब के सीएम भगवंत मान बोले- यहां ट्रंप ऑर्डर देता है, विश्वगुरु की जगह विश्वचेले बन गए

सकौती टांडा में महाराजा सूरजमल की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया. कार्यक्रम में जाट समाज के नेता मंच पर दिखे.

पंजाब के सीएम भगवंत मान ने किया महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का अनावरण.
पंजाब के सीएम भगवंत मान ने किया महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का अनावरण. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 29, 2026 at 5:06 PM IST

|

Updated : March 29, 2026 at 5:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मेरठ : महाराजा सूरजमल की मूर्ति के अनावरण अवसर पर जाट समाज ने अपनी ताकत दिखाई. सकौती टांडा में रविवार को महाराजा सूरजमल की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया. कार्यक्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राजस्थान के नागौर से लोकसभा सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल, भाजपा नेता डॉ. संजीव बालियान समेत बड़ी संख्या में जाट समाज के नेता एक मंच पर दिखे.

महाराजा सूरजमल की 14वीं पीढ़ी के वंशज और राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री महाराजा विश्वेंद्र सिंह भी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने समाज को एक होने की अपील की. सरकार पर तंज करते हुए कहा, छोटे-छोटे घोटाले तो अब गिनती में ही नहीं आते, बड़े-बड़े घोटाले हो रहे हैं. गरीब की बद्दुआ जो ले रहे हैं, जो गरीबों का पैसा खाते हैं, जनता का हक मारते हैं, जितने मर्जी इकट्ठे कर लो हीरे-मोती भर लो, ऐसे लोग ये समझ लें कफन में जेब नहीं होती. उन्होंने कहा, हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है. यूं कहने को तो मुर्गे के सिर पर भी ताज होता है.

संजीव बालियान ने कहा, कार्यक्रम में एक सदस्य के तौर पर आया हूं. (Video Credit; ETV Bharat)

भगवंत मान ने कहा, यहां ट्रंप ऑर्डर देता है, तेल किससे खरीदना है. बनना था विश्वगुरु लेकिन विश्वचेले बन गए. अपनी पहचान को पहचानिए. शहीदों ने खून देकर ये वोटरकार्ड हमें दिया है. उन्होंने कहा, मैं भगत सिंह की मिट्‌टी से आया हूं. ये मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद की धरती है. देश के लिए लड़ने वाले हमारे बच्चे हैं और राज करने कोई और आ गया. अगर अन्नदाता को खुश नहीं रख पाओगे तो खुश नहीं रहोगे.

उन्होंने कहा, पंजाब का किसान आज फसल लेकर आएगा, जब तक वह घर ट्रैक्टर लेकर नहीं पहुंचता, शाम तक उसकी फसल का पेमेंट हो जाता है. किसान के खाते में उसकी फसल की कीमत पहुंच जाती है. पंजाब में किसान को एमएसपी मिलती है. विपक्ष को घेरते हुए कहा, इन्होंने गरीबी नहीं देखी, एक दिन झोपड़ी में रहकर कोई अमीर नहीं हो जाता, झोपड़ी में ठहरने के लिए नेता कैंपेनिंग करने जाते हैं.

एक मंच पर दिखे सभी पार्टियों के जाट नेता.
एक मंच पर दिखे सभी पार्टियों के जाट नेता. (Photo Credit; ETV Bharat)

पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. संजीव बालियान ने कहा, यह केवल एक प्रतिमा का अनावरण नहीं है, बल्कि जाट समाज की एकता, वीरता और गौरवशाली इतिहास को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है.

उन्होंने कहा, महाराजा सूरजमल ने हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी. आज उनकी यह भव्य प्रतिमा हमें उनके साहस और बलिदान की याद दिलाती रहेगी. डॉ. संजीव बालियान ने कहा, जिस जगह ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, ये उनके संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है. मैं यहां किसी नेता की हैसियत से शामिल नहीं होने आया हूं, बल्कि समाज के कार्यक्रम में एक सदस्य के तौर पर आया हूं.

कार्यक्रम में पूर्व भारतीय क्रिकेटर प्रवीण कुमार भी शामिल हुए. बिहार के मंत्री संजय सिंह, हरियाणा से दिग्विजय चौटाला भी शामिल हुए. लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर बैठकर ढोल नगाड़ों के साथ कार्यक्रम में पहुंचे.

यह भी पढ़ें : आगरा में मरीजों को सस्ती दवाई मिलना एक सपने जैसा, 108 जन औषधि केंद्रों पर दवाइयों को नहीं है पूरा स्टॉक

Last Updated : March 29, 2026 at 5:19 PM IST

TAGGED:

PUNJAB CM BHAGWANT MANN
STATUE OF MAHARAJA SURAJMAL
JATS SANSAD IN MEERUT
मेरठ में जाट संसद
JATS SANSAD IN MEERUT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.