पंजाब के सिएम भगवंत मान को 3 घंटे तक दिल्ली एयरपोर्ट पर रोका गया, 50 हजार का जुर्माना भी लगाया, AAP का दावा
आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि सीएम भगवंत मान को पेरिस से लौटने पर दिल्ली एयरपोर्ट पर 3 घंटे तक रोका गया.
Published : October 21, 2026 at 11:57 AM IST|
Updated : October 21, 2026 at 12:24 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को करीब तीन घंटे तक रोके जाने और उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. आम आदमी पार्टी (AAP) ने केंद्र की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे पंजाब की अस्मिता और पहचान पर हमला करार दिया है. हालांकि, हिरासत में लिए जाने और चालान कटने की असल वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है और इस पर केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.
बताया जा रहा है कि भगवंत मान और उनकी पत्नी पेरिस से लौटीं थी तो उनके पास जरूरत से ज़्यादा सामान और तय सीमा से अधिक नकदी ले जाने के बारे में पूछताछ की गई, और वे तुरंत कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाए.
वहीं, पंजाब आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी बलतेज पन्नू के मुताबिक, सीएम भगवंत मान 17 से 21 अक्टूबर तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व्यापार प्रदर्शनी 'SIAL पेरिस 2026' में हिस्सा लेने फ्रांस गए थे. वहां वो मार्कफेड के जरिए पंजाब के उत्पादों जैसे पंजाबी छोले और राजमा को वैश्विक मंच पर प्रमोट करने गए थे ताकि पंजाब में निवेश आ सके. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पंजाब की इस प्रगति से खुश नहीं है और जानबूझकर राज्य के विकास में रोड़े अटका रही है.
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ਼ ਵੀ! ਪਹਿਲਾਂ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫੇਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਐਂਬੈਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹੇ ਕਿ CM ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ 'ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ' ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ 50,000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਿ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। - @BaltejPannu ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ— AAP Punjab (@AAPPunjab) October 20, 2026
पन्नू के मुताबिक, सीएम मान यह यात्रा तभी कर सके जब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र द्वारा राजनीतिक मंजूरी देने से इनकार करने को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका को स्वीकार कर लिया. उन्होंने दावा किया कि कोर्ट ने निर्देश दिया था कि मुख्यमंत्री को यात्रा के दौरान पूर्ण प्रादेशिक सम्मान दिया जाए. हालांकि, पन्नू ने आरोप लगाया कि पेरिस में तैनात महावाणिज्यदूत ने भी मान से मुलाकात नहीं की.
तीन घंटे तक हिरासत में रखे जाने का आरोप
पन्नू ने दावा किया कि मान के भारत लौटने के बाद, अधिकारियों ने आगमन में देरी और सामान की जांच का हवाला देते हुए उन्हें दिल्ली हवाई अड्डे पर तीन घंटे तक रोके रखा. उन्होंने इन स्पष्टीकरणों को झूठा बताया और इस घटना को पंजाब का "अपमान" करार दिया. अधिकारियों द्वारा मान को जाने देने और उसके सामान को वाहन में रखने के बाद, उन्होंने उसका पीछा किया. पन्नु ने आरोप लगाया कि उन्होंने उच्च अधिकारियों के आदेश पर कार्रवाई करने का दावा करते हुए चालान जारी किया.
VIDEO | Delhi: "Proper explanation should be provided on why Mann was detained," says Congress leader Udit Raj over AAP claims that Punjab CM Bhagwant Mann was detained for three hours at Delhi airport and fined Rs 50,000 while returning from Paris. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 21, 2026
पन्नू ने सवाल उठाया कि क्या किसी अन्य मुख्यमंत्री को हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया था या चालान जारी किया गया था. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर पंजाब को "कमजोर" करने का आरोप भी लगाया और कहा कि केंद्र ने किसानों के आंदोलन के दौरान राज्य पर दबाव बनाने की कोशिश की और इसी वजह से धनराशि रोक दी. उन्होंने दावा किया कि केंद्र ने मान की विदेश यात्राओं की अनुमति कम से कम चार बार देने से इनकार कर दिया था. उन्होंने कहा कि केंद्र को डर था कि मुख्यमंत्री विदेश यात्राओं के माध्यम से पंजाब के लिए निवेश और धन जुटा लेंगे, जिससे राज्य को आर्थिक रूप से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी.
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