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पंजाब के सिएम भगवंत मान को 3 घंटे तक दिल्ली एयरपोर्ट पर रोका गया, 50 हजार का जुर्माना भी लगाया, AAP का दावा

पंजाब के सिएम भगवंत मान ( File Photo )

नई दिल्ली: दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को करीब तीन घंटे तक रोके जाने और उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. आम आदमी पार्टी (AAP) ने केंद्र की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे पंजाब की अस्मिता और पहचान पर हमला करार दिया है. हालांकि, हिरासत में लिए जाने और चालान कटने की असल वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है और इस पर केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.

बताया जा रहा है कि भगवंत मान और उनकी पत्नी पेरिस से लौटीं थी तो उनके पास जरूरत से ज़्यादा सामान और तय सीमा से अधिक नकदी ले जाने के बारे में पूछताछ की गई, और वे तुरंत कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाए.

वहीं, पंजाब आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी बलतेज पन्नू के मुताबिक, सीएम भगवंत मान 17 से 21 अक्टूबर तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व्यापार प्रदर्शनी 'SIAL पेरिस 2026' में हिस्सा लेने फ्रांस गए थे. वहां वो मार्कफेड के जरिए पंजाब के उत्पादों जैसे पंजाबी छोले और राजमा को वैश्विक मंच पर प्रमोट करने गए थे ताकि पंजाब में निवेश आ सके. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पंजाब की इस प्रगति से खुश नहीं है और जानबूझकर राज्य के विकास में रोड़े अटका रही है. पन्नू के मुताबिक, सीएम मान यह यात्रा तभी कर सके जब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र द्वारा राजनीतिक मंजूरी देने से इनकार करने को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका को स्वीकार कर लिया. उन्होंने दावा किया कि कोर्ट ने निर्देश दिया था कि मुख्यमंत्री को यात्रा के दौरान पूर्ण प्रादेशिक सम्मान दिया जाए. हालांकि, पन्नू ने आरोप लगाया कि पेरिस में तैनात महावाणिज्यदूत ने भी मान से मुलाकात नहीं की. तीन घंटे तक हिरासत में रखे जाने का आरोप