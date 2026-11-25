सुर्खियों में पंजाब कैडर का IAS कपल, मध्य प्रदेश की हैं पल्लवी, 5 अफसरों के घर अगले महीने गूंजेगी शहनाई
पंजाब के आईएएस कपल पल्लवी मिश्रा और डॉ आदित्य शर्मा की शादी के चर्चे. पल्लवी के भाई देवास में हैं एसपी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 3:58 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में इन दिनों आईएएस अफसरों के हाथ पीले होने का शुभ मुहूर्त आया है. नवंबर के आखिरी हफ्ते से ये शुरुआत हो गई है और दिसम्बर तक आईएएस और आईपीएस अफसरों की कई जोड़ियां बनने जा रही हैं. पहली आईएएस जोड़ी वो है जिसकी मध्य प्रदेश ही नहीं पंजाब में भी जमकर चर्चा है.
भोपाल में जन्मी और स्कूलिंग के बाद दिल्ली से बीए और एलएलबी की डिग्री ले चुकीं पल्लवी मिश्रा की शादी, पंजाब कैडर के आईएएस डॉ आदित्य शर्मा के साथ भोपाल में धूमधाम से हुई. पल्लवी भी इंटर कैडर ट्रांसफर के बाद अब पंजाब कैडर से ही आईएएस हैं. दिसम्बर में मध्य प्रदेश में ही पोस्टेड 4 आईएएस और 1 आईपीएस अधिकारी की भी शादी की तैयारियां चल रही हैं. यानि 2026 का साल जाते-जाते आईएएस और आईपीएस की जोड़ियां बनवाकर जाएगा.
सुर्खियों में पंजाब कैडर का आईएएस कपल
ऐसा इत्तेफाक कम ही होता है कि एक ही परिवार में सिस्टम बनाने वाले और सिस्टम को संभालने वाले और फिर उसे आइना दिखाने वाले भी मौजूद हों. पंजाब कैडर की आईएएस अफसर पल्लवी मिश्रा और पंजाब कैडर के आईएएस डॉ आदित्य शर्मा का पॉवर कपल इन दिनों सुर्खियो में है.
फर्स्ट अटेम्पट में ही यूपीएससी में 70वीं रैंक के साथ आईएएस बने आदित्य ने एमबीबीएस किया था लेकिन मेडिकल के प्रोफेशन के बजाए सिविल सेवा को चुना. उधर पल्लवी मिश्रा ने बीए एलएलबी और मास्टर्स की डिग्री लेने के बाद यूपीएससी का इम्तेहान दिया. खास बात ये है कि पल्लवी ने बिना कोचिंग किए यूपीएससी में 73 वीं रैंक हासिल की. पल्लवी मिश्रा फिलहाल अमृतसर में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं, जबकि उनके पति डॉ आदित्य शर्मा तरन तारन में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं.
भाई भी आईपीएस और पिता सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील
पल्लवी मिश्रा आईएएस हैं तो उनके भाई आदित्य मिश्रा आईपीएस. भाई आदित्य की मेहनत और मुकाम ही इंस्पिरेशन बना और पल्लवी ने भी वकालत की तरफ बढ़ रहे कदमों में ठहरकर यूपीएससी का रुख किया. बगैर कोचिंग के भाई के गाइडेंस और दिन रात की मेहनत के बूते 73वीं रैंक हासिल की. इस पूरी कहानी में पिता सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अजय मिश्रा का संघर्ष भी है, जो बच्चों की बेहतर पढ़ाई के लिए परिवार को भोपाल में छोड़कर अकेले जबलपुर में वकालत करते रहे.
आईपीएस आदित्य मिश्रा को मिला नक्सल ऑपरेशन का वीरता पुरस्कार
आईएएस पल्लवी मिश्रा के भाई आदित्य मिश्रा इस समय देवास जिले में एसपी के पद पर हैं. बालाघाट में रहते हुए नक्सल ऑपरेशन में उनकी खास भूमिका रही है. जिसके लिए उन्हें राष्ट्रपति के वीरता पदक से भी सम्मानित किया गया है. हॉक फोर्स में रहते हुए उन्होंने बालाघाट के नक्सल ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई.
आईपीएस आदित्य मिश्रा कहते हैं, "मैं ये मानता हूं कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है. आप इंटेलीजेंट हो सकते हैं लेकिन हार्ड वर्क का कोई सब्टीट्यूट नहीं है." वे कहते हैं डिस्ट्रेक्शन्स बहुत होते हैं लेकिन सैंस ऑफ परपज जब आने लगते हैं तब आप यात्रा का आनंद लेने लगते हैं.
आईपीएस आदित्य मिश्रा कहते हैं, "मेरे परिवार ने मुझे ये सिखाया कि अगर आप प्रीवेलेज्ड हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि कई लोगों को ये भी हासिल नहीं है. तो आपको इस प्रीविलेज का बेजा इस्तेमाल ना करें. एयरोस्पेस कंपनी का ऑफर छोड़कर आदित्य ने सिविल सेवा की तैयारी की थी. बहन पल्लवी को भी भाई आदित्य ने ही गाइड किया.
मध्य प्रदेश के आईएएस और आईपीएस अफसरों के आंगन में भी शहनाई
दिसंबर के महीने में मध्य प्रदेश में ही पोस्टेड 4 आईएएस अफसर शादी के बंधन में बंधेंगे. इनमें इंदौर नगर निगम के अपर आयुक्त पद पर पोस्टेड आईएएस अर्थ जैन इसी दिसंबर में शादी करने जा रहे हैं. वहीं बालाघाट में जिला पंचायत की सीईओ आईएएस तनुश्री मीणा के भी हाथ पीले होंगे. धार में सहायक कलेक्टर आईएएस आशी शर्मा के घर भी शहनाई इसी दिसंबर में बजेगी.