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सुर्खियों में पंजाब कैडर का IAS कपल, मध्य प्रदेश की हैं पल्लवी, 5 अफसरों के घर अगले महीने गूंजेगी शहनाई

सुर्खियों में पंजाब कैडर का आईएएस कपल ( Photo Source: IAS Pallavi Mishra Instagram )

भोपाल: मध्य प्रदेश में इन दिनों आईएएस अफसरों के हाथ पीले होने का शुभ मुहूर्त आया है. नवंबर के आखिरी हफ्ते से ये शुरुआत हो गई है और दिसम्बर तक आईएएस और आईपीएस अफसरों की कई जोड़ियां बनने जा रही हैं. पहली आईएएस जोड़ी वो है जिसकी मध्य प्रदेश ही नहीं पंजाब में भी जमकर चर्चा है.

भोपाल में जन्मी और स्कूलिंग के बाद दिल्ली से बीए और एलएलबी की डिग्री ले चुकीं पल्लवी मिश्रा की शादी, पंजाब कैडर के आईएएस डॉ आदित्य शर्मा के साथ भोपाल में धूमधाम से हुई. पल्लवी भी इंटर कैडर ट्रांसफर के बाद अब पंजाब कैडर से ही आईएएस हैं. दिसम्बर में मध्य प्रदेश में ही पोस्टेड 4 आईएएस और 1 आईपीएस अधिकारी की भी शादी की तैयारियां चल रही हैं. यानि 2026 का साल जाते-जाते आईएएस और आईपीएस की जोड़ियां बनवाकर जाएगा.