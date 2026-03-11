ETV Bharat / state

ज्योति मल्होत्रा को हाईकोर्ट से जोरदार झटका, जमानत याचिका खारिज, पाकिस्तान को संवेदनशील जानकारी भेजने के आरोप

चंडीगढ़ : पाकिस्तान को संवेदनशील जानकारी भेजने के आरोपों में गिरफ्तार हिसार निवासी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. अदालत ने मामले की गंभीरता और उपलब्ध प्रथम दृष्टया सबूतों के मद्देनजर आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट द्वारा कहा गया कि आरोप देश की संप्रभुता और अखंडता से जुड़े हैं, नतीजतन ऐसे मामलों में जमानत देने से पहले अत्यधिक सावधानी बरतना आवश्यक है.

तथ्यों और आचरण पर जमानत नहीं: जस्टिस सूर्य प्रताप सिंह की एकल पीठ द्वारा मामले में बीते शनिवार को पारित आदेश की कॉपी मंगलवार को जारी की गई. इसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप अत्यंत गंभीर होने और जांच एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत सामग्री से प्रथम दृष्टया सबूतों को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के आचरण को देखते हुए उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता.



16 मई 2025 को एफआईआर दर्ज: हिसार सिविल लाइन थाना में 16 मई 2025 को दर्ज एफआईआर के अनुसार आरोपी ज्योति मल्होत्रा पर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 की धाराओं 3, 4 व 5 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 152 के तहत मामला दर्ज किया गया था. जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि ‘ट्रैवल-विद-जो’ नाम से यूट्यूब चैनल चलाने वाली ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान की यात्रा के दौरान दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के एक अधिकारी के संपर्क में आई थी. पुलिस के अनुसार उक्त अधिकारी की पहचान एहसान-उर-रहीम उर्फ दानिश के रूप में हुई, जिससे याचिकाकर्ता का मोबाइल के माध्यम से संपर्क रहा.

संवेदनशील सूचनाओं के आदान-प्रदान की आशंका: जांच एजेंसियों का आरोप है कि एहसान-उर-रहीम उर्फ दानिश और ज्योति मल्होत्रा के बीच संवेदनशील सूचनाओं के आदान-प्रदान की आशंका सामने आई है. पुलिस ने अदालत को बताया कि मामले में जुटाए गए सबूत इस तरफ संकेत करते हैं कि याचिकाकर्ता का संपर्क ऐसे व्यक्ति से था, जो पड़ोसी देश से जुड़ा हुआ था. साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े पहलुओं की जांच जारी होने की बात कही गई है. वहीं याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में उसे मामले में झूठा फंसाए जाने की दलील दी गई. साथ ही बताया गया कि वो केवल एक कंटेंट क्रिएटर है. उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है, जबकि वो जांच में सहयोग करने को तैयार है.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App