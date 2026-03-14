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अभय चौटाला की सुरक्षा पर केंद्र की चुप्पी हाईकोर्ट को नागवार, अगली सुनवाई पर जवाब नहीं तो जुर्माना लगाने की चेतावनी

पंचकूला: इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला को व्हाट्सएप कॉल से मिली जान से मारने की धमकी के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के रवैये पर सख्ती दिखाई है. नतीजतन अदालत ने स्पष्ट किया कि कोर्ट के पूर्व आदेश के बावजूद अगली सुनवाई तक यदि केंद्र सरकार जवाब दाखिल नहीं करती है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है.

विदेशी नेटवर्क से जुड़ा वाट्सएप नंबर: चंडीगढ़ पुलिस ने मामले की सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि जिस व्हाट्सएप नंबर का इस्तेमाल धमकी देने के लिए किया गया है, वह विदेशी नेटवर्क से जुड़ा है, जिसकी जांच जारी है. इसके साथ ही पुलिस ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता को खतरे के आकलन के अनुसार पहले ही पर्याप्त सुरक्षा प्रदान है. सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ भी किया गया है.

बेटे के मोबाइल पर धमकी: मामले में चंडीगढ़ पुलिस की ओर से डीएसपी सिक्योरिटी, मुख्यालय, लक्ष्य पांडेय द्वारा शपथपत्र दाखिल किया गया है. इसमें उन्होंने अदालत को जानकारी दी कि मामले में पहले ही एफआईआर दर्ज है और आरोपी की पहचान व गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी हैं. पुलिस के अनुसार 15 जुलाई 2025 की रात अभय सिंह चौटाला के बेटे करण सिंह चौटाला के मोबाइल फोन पर एक व्हाट्सएप कॉल के जरिए कथित तौर पर जान से मारने की धमकी दी गई.

इंग्लैंड में पंजीकृत पाया गया नंबर: पुलिस ने बताया कि कॉल 44 7466 061671 नंबर से आई थी और शिकायत के आधार पर चंडीगढ़ सेक्टर-3 पुलिस थाना में केस दर्ज किया गया. इस मामले की जांच साइबर सेल को सौंपी गई, जिसे पड़ताल के दौरान व्हाट्सएप नंबर से जुड़े आईपी लाग्स की जांच में यह नंबर ब्रिटिश टेलीकम्युनिकेशंस पीएलसी, लंदन (इंग्लैंड) में पंजीकृत मिला. इस आधार पर धमकी विदेशी नेटवर्क के जरिए दिए जाने का पता लगा. कोर्ट को यह भी बताया गया कि आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए तकनीकी जांच जारी है. साथ ही संबंधित एजेंसियों से भी आवश्यक जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस के अनुसार मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाई जा रही है.