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अभय चौटाला की सुरक्षा पर केंद्र की चुप्पी हाईकोर्ट को नागवार, अगली सुनवाई पर जवाब नहीं तो जुर्माना लगाने की चेतावनी

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अभय चौटाला को धमकी मामले में केंद्र की चुप्पी पर नाराजगी जताई है.

PUNJAB HARYANA HIGH COURT
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 14, 2026 at 4:00 PM IST

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पंचकूला: इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला को व्हाट्सएप कॉल से मिली जान से मारने की धमकी के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के रवैये पर सख्ती दिखाई है. नतीजतन अदालत ने स्पष्ट किया कि कोर्ट के पूर्व आदेश के बावजूद अगली सुनवाई तक यदि केंद्र सरकार जवाब दाखिल नहीं करती है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है.

विदेशी नेटवर्क से जुड़ा वाट्सएप नंबर: चंडीगढ़ पुलिस ने मामले की सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि जिस व्हाट्सएप नंबर का इस्तेमाल धमकी देने के लिए किया गया है, वह विदेशी नेटवर्क से जुड़ा है, जिसकी जांच जारी है. इसके साथ ही पुलिस ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता को खतरे के आकलन के अनुसार पहले ही पर्याप्त सुरक्षा प्रदान है. सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ भी किया गया है.

बेटे के मोबाइल पर धमकी: मामले में चंडीगढ़ पुलिस की ओर से डीएसपी सिक्योरिटी, मुख्यालय, लक्ष्य पांडेय द्वारा शपथपत्र दाखिल किया गया है. इसमें उन्होंने अदालत को जानकारी दी कि मामले में पहले ही एफआईआर दर्ज है और आरोपी की पहचान व गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी हैं. पुलिस के अनुसार 15 जुलाई 2025 की रात अभय सिंह चौटाला के बेटे करण सिंह चौटाला के मोबाइल फोन पर एक व्हाट्सएप कॉल के जरिए कथित तौर पर जान से मारने की धमकी दी गई.

इंग्लैंड में पंजीकृत पाया गया नंबर: पुलिस ने बताया कि कॉल 44 7466 061671 नंबर से आई थी और शिकायत के आधार पर चंडीगढ़ सेक्टर-3 पुलिस थाना में केस दर्ज किया गया. इस मामले की जांच साइबर सेल को सौंपी गई, जिसे पड़ताल के दौरान व्हाट्सएप नंबर से जुड़े आईपी लाग्स की जांच में यह नंबर ब्रिटिश टेलीकम्युनिकेशंस पीएलसी, लंदन (इंग्लैंड) में पंजीकृत मिला. इस आधार पर धमकी विदेशी नेटवर्क के जरिए दिए जाने का पता लगा. कोर्ट को यह भी बताया गया कि आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए तकनीकी जांच जारी है. साथ ही संबंधित एजेंसियों से भी आवश्यक जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस के अनुसार मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाई जा रही है.

चंडीगढ़ आवास की सुरक्षा और वाई प्लस सिक्योरिटी: चंडीगढ़ पुलिस ने अदालत को बताया कि अभय सिंह चौटाला के खतरे का आकलन करने पर और रिपोर्ट में संभावित खतरे की आशंका बनी हुई है. इसके मद्देनजर चंडीगढ़ के सेक्टर-9/ए स्थित उनके आवास, मकान नंबर 80 के समीप बीट पेट्रोलिंग और पीसीआर वाहनों की गश्त बढ़ाई गई है, ताकि किसी अप्रिय घटना को रोका जा सके. शपथपत्र में कहा गया कि अभय सिंह चौटाला को हरियाणा सरकार द्वारा पूर्व में संरक्षित व्यक्ति घोषित किए जाने के चलते उन्हें "वाई प्लस" श्रेणी की सुरक्षा दी जा रही है. इसके तहत एक गार्ड टीम के अलावा हरियाणा पुलिस के सात जवान पायलट और एस्कॉर्ट ड्यूटी पर तैनात है, जो डबवाली, जिला सिरसा स्थित तेजाखेड़ा फार्म व अन्य स्थानों पर सुरक्षा उपलब्ध करा रहे हैं.

सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम बताए: पुलिस ने अदालत से कहा कि याचिका में उल्लेखित मुद्दों पर आवश्यक कार्रवाई कर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं. नतीजतन याचिका का निपटारा किया जा सकता है. जबकि हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए और एक अवसर देते हुए मामले की सुनवाई स्थगित की.

ये भी पढ़ें:अभय चौटाला की सिक्योरिटी का मामला, HC ने केंद्र सरकार, यूटी चंडीगढ़ और हरियाणा सरकार को दिया जवाब देने का वक्त

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