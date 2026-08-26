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पूर्व सैनिक के पक्ष में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, केंद्र की याचिका की खारिज, बोले- "सेना में सेवा के दौरान बीमारी पर पेंशन का हक"

पूर्व सैनिक के पक्ष में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला ( ETV Bharat )

पंचकूला: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सेना से 1989 में डिस्चार्ज पूर्व सैनिक भूपिंदर सिंह को दिव्यांगता पेंशन देने के मामले में केंद्र सरकार की चुनौती खारिज कर दी है. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि सैनिक को भर्ती के समय चिकित्सकीय रूप से फिट पाया गया था और सेवा के दौरान उसे बीमारी हुई तो कानून के तहत बीमारी को सैन्य सेवा से संबंधित मानने का अनुमान उसके पक्ष में जाएगा. कोर्ट ने कहा कि मेडिकल बोर्ड की बिना ठोस आधार वाली रिपोर्ट पूर्व सैनिक के दिव्यांगता पेंशन के अधिकार को समाप्त नहीं कर सकती. यह फैसला जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस अमरिंदर सिंह ग्रेवाल की खंडपीठ ने सुनाया. मेडिकल परीक्षण में बीमारी से पीड़ित नहीं: दरअसल, पूर्व सैनिक भूपिंदर सिंह को 31 जुलाई 1989 को सेना से डिस्चार्ज किया गया था, जिस दौरान तक उन्होंने 18 वर्ष 215 दिन की सेवा पूरी की थी. जबकि भर्ती के समय 29 दिसंबर 1970 को हुए मेडिकल परीक्षण में वह किसी भी ऐसी बीमारी से पीड़ित नहीं पाए गए थे. लेकिन सेना में सेवा के दौरान उन्हें इस्केमिक हार्ट डिजीज हो गई थी. दिव्यांगता 50 प्रतिशत राउंड ऑफ का आदेश: सशस्त्र बल न्यायाधिकरण चंडीगढ़ ने छह मई 2024 को भूपिंदर सिंह को दिव्यांगता पेंशन का लाभ देते हुए 20 प्रतिशत दिव्यांगता को 50 प्रतिशत तक राउंड आफ करने का आदेश दिया था. यह लाभ एक अगस्त 1989 से यानिकी सेवा से डिस्चार्ज होने के अगले दिन से दिया गया था. लेकिन केंद्र सरकार ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. केंद्र की ओर से दलील दी गई कि मेडिकल परीक्षण में बीमारी को "न तो सैन्य सेवा के कारण और न ही सैन्य सेवा से बढ़ी हुई" माना गया था.