फरीदाबाद के नेहरू कॉलोनी में तोड़फोड़ पर HC ने लगाया स्टे, स्थानीय लोगों को बड़ी राहत
फरीदाबाद के नेहरू कॉलोनी में घर तोड़ने की कार्रवाई पर हाई कोर्ट ने तत्काल रोक लगा दी है.
Published : June 22, 2026 at 6:59 PM IST|
Updated : June 22, 2026 at 7:34 PM IST
फरीदाबाद: स्थानीय नेहरू कॉलोनी के हजारों लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नेहरू कॉलोनी में चल रही तोड़फोड़ की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है. हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद कॉलोनी के लोगों ने राहत की सांस ली है. मामले पर अब अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी.
अभी कॉलोनी में नई तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं होगीः दरअसल, नेहरू कॉलोनी में रहने वाले करीब 100 लोगों की ओर से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि "नगर निगम की ओर से की जा रही तोड़फोड़ की कार्रवाई से बड़ी संख्या में परिवार प्रभावित हो रहे हैं." मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश हरप्रीत सिंह बरार की अदालत में याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता चंचल सिंगला और वरिष्ठ अधिवक्ता रविंद्र सिंह रंधावा ने पक्ष रखा. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं. यानी अभी कॉलोनी में किसी भी तरह की नई तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं की जा सकेगी.
'अदालत के फैसले का स्वागत': नेहरू कॉलोनी बचाओ संघर्ष समिति के नेता सुशील अंबेडकर ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि "उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और अब लोगों को बड़ी राहत मिली है." उन्होंने कहा कि "संघर्ष समिति आगे भी कानूनी लड़ाई जारी रखेगी."
मेट्रो और एलिवेटेड रोड परियोजना को होना है काम: आपको बता दें कि "नेहरू कॉलोनी में नगर निगम द्वारा कथित अतिक्रमण हटाने के नाम पर तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की गई थी. निगम का दावा है कि भविष्य की मेट्रो परियोजना, एलिवेटेड रोड और सड़क चौड़ीकरण जैसी योजनाओं के लिए जमीन की आवश्यकता है. इसी कारण 30 मई 2026 की रात से अभियान शुरू किया गया था. पहले चरण में कुछ धार्मिक स्थलों सहित कई निर्माण हटाए गए और बाद में सैकड़ों मकानों पर बुलडोजर चलाया गया.
व्यक्तिगत नोटिस नहीं देने का आरोपः वहीं स्थानीय निवासियों का आरोप है कि उन्हें व्यक्तिगत नोटिस नहीं दिए गए और पुनर्वास की कोई स्पष्ट व्यवस्था भी नहीं की गई. लोगों का कहना है कि वर्षों से बसे परिवारों को अचानक बेघर किया जा रहा है. फिलहाल हाईकोर्ट के स्टे आदेश के बाद नेहरू कॉलोनी में राहत का माहौल है. अब सभी की निगाहें 7 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां इस मामले की दिशा और भविष्य तय हो सकता है.