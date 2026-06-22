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फरीदाबाद के नेहरू कॉलोनी में तोड़फोड़ पर HC ने लगाया स्टे, स्थानीय लोगों को बड़ी राहत

फरीदाबाद: स्थानीय नेहरू कॉलोनी के हजारों लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नेहरू कॉलोनी में चल रही तोड़फोड़ की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है. हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद कॉलोनी के लोगों ने राहत की सांस ली है. मामले पर अब अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी.

अभी कॉलोनी में नई तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं होगीः दरअसल, नेहरू कॉलोनी में रहने वाले करीब 100 लोगों की ओर से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि "नगर निगम की ओर से की जा रही तोड़फोड़ की कार्रवाई से बड़ी संख्या में परिवार प्रभावित हो रहे हैं." मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश हरप्रीत सिंह बरार की अदालत में याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता चंचल सिंगला और वरिष्ठ अधिवक्ता रविंद्र सिंह रंधावा ने पक्ष रखा. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं. यानी अभी कॉलोनी में किसी भी तरह की नई तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं की जा सकेगी.

'अदालत के फैसले का स्वागत': नेहरू कॉलोनी बचाओ संघर्ष समिति के नेता सुशील अंबेडकर ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि "उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और अब लोगों को बड़ी राहत मिली है." उन्होंने कहा कि "संघर्ष समिति आगे भी कानूनी लड़ाई जारी रखेगी."