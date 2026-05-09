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बैंक खाता फ्रीज पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी,  बिना एफआईआर और मजिस्ट्रेट आदेश के करना गैरकानूनी

पंजाब एण्ड हरियाणा हाईकोर्ट ने बैंक खाते में संदिग्ध 5 हजार आने पर अकाउंट फ्रीज करने को गैरकानूनी बताते हुए खाता खोलने का आदेश दिया.

Punjab and Haryana High Court
पंजाब एण्ड हरियाणा हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 9, 2026 at 1:11 PM IST

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Updated : May 9, 2026 at 2:20 PM IST

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पंचकूला: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बैंक खातों को फ्रीज करने की मनमानी प्रवृत्ति पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि केवल संदिग्ध लेन-देन की छोटी धनराशि के आधार पर पूरे खाते को सील करना कानून सम्मत नहीं है. विशेषकर जब खाताधारक न तो किसी एफआईआर में नामजद हो और न ही मजिस्ट्रेट का वैधानिक आदेश मौजूद हो. जस्टिस जगमोहन बंसल की पीठ ने त्रिपत जीत सिंह की याचिका स्वीकार करते हुए एचडीएफसी बैंक को उनका बैंक खाता एक सप्ताह के भीतर डी-फ्रीज करने का निर्देश दिया है.

महज 5 हजार की संदिग्ध एंट्री पर खाता फ्रीज: याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि उनका बैंक खाता बिना किसी पूर्व सूचना के फ्रीज कर दिया गया. बैंक द्वारा यह कार्रवाई कथित तौर पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों के निर्देश पर की गई थी. बताया कि उनके खाते में केवल पांच हजार रुपये की एक संदिग्ध एंट्री आई थी. लेकिन न तो उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज था और न ही किसी वित्तीय धोखाधड़ी में उनकी संलिप्तता का आरोप था. अचरज यह है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107 के तहत किसी मजिस्ट्रेट का खाता अटैचमेंट आदेश भी नहीं था.

बिना आदेश खाता फ्रीज की बात मानी: मामले की सुनवाई में बैंक अधिकारियों द्वारा स्वीकार किया गया कि बैंक ने केवल एजेंसियों के निर्देशों पर ही कार्रवाई की, जबकि उसके पास मजिस्ट्रेट का कोई आदेश नहीं है. बैंक ने माना कि उसे याचिकाकर्ता की किसी आपराधिक भूमिका की जानकारी भी नहीं है.

खाता फ्रीज करने का कानून: हाईकोर्ट ने अपने फैसले में हालिया निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि बीएनएनएस की धारा 106 के तहत सीधे बैंक खाता अटैच या डेबिट फ्रीज नहीं किया जा सकता. ऐसा केवल धारा 107 के तहत सक्षम मजिस्ट्रेट के आदेश से ही संभव है. कोर्ट ने कहा कि किसी निर्दोष व्यक्ति का पूरा बैंक खाता फ्रीज कर देना मनमाना और आजीविका के अधिकार पर सीधा प्रहार है. कोर्ट ने विशेष रूप से कहा कि साइबर फ्रॉड या संदिग्ध ट्रांजेक्शन की राशि यदि सीमित और पहचान योग्य हो, तो केवल उतनी राशि सुरक्षित रखी जा सकती है. लेकिन पूरे खाते को बंद करना उचित नहीं.

खाता बहाल लेकिन विवादित राशि रहेगी फ्रिज: अदालत ने याचिकाकर्ता का पूरा खाता तत्काल प्रभाव से बहाल किए जाने के आदेश दिए. लेकिन विवादित पांच हजार रुपये की राशि फिलहाल फ्रीज रहेगी, जिसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में जांच में याचिकाकर्ता की संलिप्तता सामने आती है तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है. लेकिन मौजूदा स्थिति में बैंक और एजेंसियां वैधानिक प्रक्रिया से बाहर जाकर नागरिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकती. यह फैसला उन खाताधारकों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, जिनके खाते मामूली संदिग्ध लेन-देन पर अचानक फ्रीज कर दिए जाते हैं.

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Last Updated : May 9, 2026 at 2:20 PM IST

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