1991 से सफाई कर रही महिला को हाईकोर्ट से राहत, BBMB को 8 सप्ताह में तय करना होगा नियमितीकरण, कोर्ट बोला- "पार्ट टाइम बताकर दावा खारिज नहीं कर सकते"
Punjab and Haryana High Court: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 35 साल से सफाई कर रही महिला को राहत दी है.
Published : November 13, 2026 at 8:33 AM IST
पंचकूला: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि किसी कर्मचारी की नियुक्ति शुरूआत में महज अंशकालिक आधार पर होने भर से उसके नियमितीकरण की मांग को खारिज नहीं किया जा सकता. सार्वजनिक संस्थान यदि दशकों तक उससे नियमित और आवश्यक प्रकृति का काम लेता रहा है तो कर्मचारी की वास्तविक सेवा परिस्थितियों और काम की प्रकृति पर भी विचार करना होगा.
आठ सप्ताह में नियमितीकरण पर फैसला: जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस मिंदरजीत यादव की खंडपीठ ने पानीपत निवासी शाबो देवी की अपील स्वीकार करते हुए एकल पीठ का पांच फरवरी 2024 का फैसला रद्द किया है. इसके साथ ही कोर्ट ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) को निर्देश दिया कि वह कानून और फैसले में दर्ज निष्कर्षों के अनुसार आठ सप्ताह में नियमितीकरण के दावे पर फैसला करे.
साल 1991 में हुई थी नियुक्ति: बीबीएमबी ने शाबो देवी को एक सितंबर 1991 में अंशकालिक सफाई कर्मचारी नियुक्त किया था. शाबो देवी का कहना था कि वह तीन दशक से अधिक समय से लगातार सेवाएं दे रही हैं और उनका काम व आचरण संतोषजनक रहा है. बताया गया कि बोर्ड ने 2001, 2004 और 2012 में नियमितीकरण की नीतियां बनाई लेकिन अंशकालिक कर्मचारी होने से उन्हें इनका लाभ नहीं मिला.
एकल पीठ से याचिका खारिज: याची ने बोर्ड के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. लेकिन एकल पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के इल्मो देवी मामले का हवाला देकर उनकी याचिका खारिज की थी, जिसके बाद याची ने खंडपीठ में अपील की. मामले की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने गौर किया कि शाबो देवी ने अपने नाम पर अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) खाता आवंटित होने और हर माह नियमित कटौती का दावा किया है. कोर्ट ने कहा कि सरकारी रिकॉर्ड से इसकी पुष्टि होने पर यह नियोक्ता और कर्मचारी के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंध को समझने में महत्वपूर्ण हो सकता है.
सभी पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी: अदालत ने कहा कि बोर्ड का कहना कि पानीपत के सीसी डिवीजन में सफाई कर्मचारी का स्वीकृत पद नहीं था, जो पूरे बोर्ड के कैडर और स्वीकृत पदों की स्थिति स्पष्ट नहीं करता. खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि लंबे समय तक नौकरी करने से नियमितीकरण का स्वत: अधिकार नहीं मिलता. लेकिन कर्मचारी की वास्तविक सेवाओं, काम की निरंतरता और संस्थान की आवश्यकता को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता.
कानूनी शर्तें पूरी तो नियमित करने का आदेश: बीबीएमबी को शाबो देवी की सेवा की निरंतरता, सीपीएफ रिकॉर्ड, पात्रता, कार्य और आचरण की जांच करनी होगी. यदि वह नियमितीकरण की कानूनी शर्तें पूरी करती हैं तो बोर्ड को उन्हें नियमित करने का आदेश देना होगा. इसके लिए उन्हें दोबारा मुकदमा लड़ने को मजबूर नहीं किया जा सकेगा.
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