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1991 से सफाई कर रही महिला को हाईकोर्ट से राहत, BBMB को 8 सप्ताह में तय करना होगा नियमितीकरण, कोर्ट बोला- "पार्ट टाइम बताकर दावा खारिज नहीं कर सकते"

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

पंचकूला: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि किसी कर्मचारी की नियुक्ति शुरूआत में महज अंशकालिक आधार पर होने भर से उसके नियमितीकरण की मांग को खारिज नहीं किया जा सकता. सार्वजनिक संस्थान यदि दशकों तक उससे नियमित और आवश्यक प्रकृति का काम लेता रहा है तो कर्मचारी की वास्तविक सेवा परिस्थितियों और काम की प्रकृति पर भी विचार करना होगा.

आठ सप्ताह में नियमितीकरण पर फैसला: जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस मिंदरजीत यादव की खंडपीठ ने पानीपत निवासी शाबो देवी की अपील स्वीकार करते हुए एकल पीठ का पांच फरवरी 2024 का फैसला रद्द किया है. इसके साथ ही कोर्ट ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) को निर्देश दिया कि वह कानून और फैसले में दर्ज निष्कर्षों के अनुसार आठ सप्ताह में नियमितीकरण के दावे पर फैसला करे.