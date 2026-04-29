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हाईकोर्ट से नकली घी कांड के रिश्वत प्रकरण में कांस्टेबल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, वरिष्ठ अफसर के कहने पर काम करने की दलील को कोर्ट ने नहीं माना

पंचकूला: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से नकली घी बनाने एवं सप्लाई रैकेट से जुड़े बहुचर्चित भ्रष्टाचार मामले में आरोपी कांस्टेबल दुष्यंत को कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है. कोर्ट ने कांस्टेबल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की. इसके साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भले ही याची अपने वरिष्ठ अधिकारी, इंस्पेक्टर अरुण कुमार के निर्देशों पर काम कर रहा था, लेकिन इससे उसके खिलाफ रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप किसी प्रकार कम या कमजोर नहीं होते.

आरोपी से हिरासत में पूछताछ जरूरी: जस्टिस जसजीत सिंह बेदी ने अपने आदेश में कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री प्रथम दृष्टया संकेत देती है कि याची उस पुलिस टीम का हिस्सा था, जिसने रिश्वत की मांग की और उसे स्वीकार भी किया. ऐसे गंभीर आरोपों को प्रारंभिक स्तर पर हल्के में नहीं लिया जा सकता. अदालत ने कहा कि जांच को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए आरोपी से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है.

पुलिस की भूमिका पर संदेह: इस मामले की पृष्ठभूमि नकली घी निर्माण और वितरण गिरोह की जांच से जुड़ी है. इसमें नकली उत्पाद बनाने और बाजार में उतारने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अधिकारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में आई थी. आरोपों के अनुसार जांच से जुड़े कुछ पुलिसकर्मियों ने आरोपियों को लाभ पहुंचाने, रिकॉर्ड में हेरफेर करने और मामले को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत ली. फिर गठित विशेष जांच दल ने जांच में पाया कि इंस्पेक्टर अरुण कुमार, एएसआई संदीप और कांस्टेबल दुष्यंत समेत कुछ अधिकारियों ने एक बिचौलिए के माध्यम से अवैध धनराशि प्राप्त की. जांच में 14 लाख और पांच लाख रुपये तक की रिश्वत के भुगतान की बात सामने आई.