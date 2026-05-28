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पारिवारिक मजबूरी में छोड़ी नौकरी, फिर भी नहीं रुके पेंशन अधिकार, हाईकोर्ट ने दिए लाभ जारी करने के आदेश

पारिवारिक मजबूरी में इस्तीफा देने वाले कर्मचारी को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 13 वर्ष सेवा के आधार पर पेंशन दी.

Punjab Haryana HighCourt pension
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 28, 2026 at 11:29 AM IST

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पंचकूला: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक फैसले में स्पष्ट किया है कि पारिवारिक मजबूरियों के कारण नौकरी से इस्तीफा देने वाले कर्मचारी को केवल तकनीकी आधार पर पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता. हाईकोर्ट ने हरियाणा में कार्यरत एक स्टेनो टाइपिस्ट को 13 वर्ष की सेवा के अनुपात में पेंशन, डीसीआरजी (डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी) और अन्य रिटायरल लाभ देने के आदेश जारी किए हैं.

13 वर्षों तक बेदाग सेवा: जस्टिस कुलदीप तिवारी की कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता पंकज मेहता ने 13 वर्षों तक बेदाग सेवा दी और उसके खिलाफ कभी कोई विभागीय कार्रवाई शुरू नहीं हुई. ऐसे में अदालत “हाइपर-टेक्निकल” (अत्यधिक तकनीकी) दृष्टिकोण अपनाने के बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए बाध्य है.

2012 में दिया इस्तीफा: मामले के अनुसार पंकज मेहता को सितंबर 1999 में जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा नियमित पद पर स्टेनो टाइपिस्ट नियुक्त किया गया था. लेकिन वर्ष 2012 में गंभीर पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उन्होंने एक माह का वेतन जमा करवाते हुए इस्तीफा दे दिया, जिसे 3 अक्टूबर 2012 को स्वीकार कर लिया गया. लगभग छह वर्ष बाद अगस्त 2018 में उन्होंने अनुपातिक पेंशन और अन्य रिटायरमेंट लाभों की मांग करते हुए आवेदन दिया था. लेकिन संबंधित अधिकारियों ने पंजाब सिविल सेवा नियमों और हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 का हवाला देते हुए उनका दावा खारिज कर दिया. इसके बाद पंकज मेहता ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

निष्कलंक सेवा को बनाया आधार: याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि संबंधित नियम उन कर्मचारियों पर लागू होते हैं जो बर्खास्तगी या अनुशासनात्मक कार्रवाई से बचने के लिए इस्तीफा देते हैं. जबकि याचिकाकर्ता ने केवल पारिवारिक मजबूरियों के चलते नौकरी छोड़ी और उनका पूरा सेवा रिकॉर्ड निष्कलंक रहा है. ऐसे में 13 वर्ष की सेवा के बाद उन्हें ग्रेच्युटी और अनुपातिक पेंशन का लाभ मिलना चाहिए. वहीं, जिला एवं सत्र न्यायाधीश की ओर से तर्क दिया गया कि संबंधित नियम केवल सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर लागू होते हैं, इस्तीफा देने वालों पर नहीं. उन्होंने कहा कि तकनीकी इस्तीफा न होने के कारण सेवा स्वतः समाप्त मानी जाएगी और पेंशन का अधिकार नहीं बनता.

4 महीने के भीतर लाभ जारी करने के निर्देश:दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर हाईकोर्ट ने जुलाई 2021 के उस आदेश को अस्थिर और कानूनन टिकाऊ नहीं माना, जिसके तहत पंकज मेहता का दावा खारिज किया गया था. अदालत ने संबंधित अधिकारियों को चार महीने के भीतर याचिकाकर्ता को सेवा अवधि के अनुपात में पेंशन, डीसीआरजी और अन्य लाभ जारी करने के निर्देश दिए. हालांकि, अदालत ने यह कहते हुए ब्याज देने से इनकार किया कि याचिकाकर्ता ने इस्तीफे के लगभग छह वर्ष बाद अपने लाभों के लिए दावा किया था.

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