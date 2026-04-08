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रामपाल को बड़ी राहत, हाईकोर्ट से मिली जमानत, 11 साल के बाद अब जेल से बाहर आएंगे

सतलोक आश्रम के प्रमुख संत रामपाल को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है.

Punjab and Haryana High Court grants bail to Sant Rampal head of Satlok Ashram
रामपाल को बड़ी राहत (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 8, 2026 at 5:51 PM IST

3 Min Read
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चंडीगढ़ : सतलोक आश्रम के प्रमुख संत रामपाल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. देश द्रोह के मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है. रामपाल 11 साल से अधिक वक्त से जेल में बंद हैं. जमानत मिलने के बाद संत रामपाल जल्द ही जेल से बाहर आएंगे क्योंकि रामपाल के खिलाफ दर्ज अन्य मुकदमों में वो या तो बरी हो चुके हैं या फिर उनकी सजा पर रोक लगाई गई है.

रामपाल को जमानत : रामपाल ने हिसार कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, लेकिन 22 सितंबर 2025 को कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद रामपाल ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसके बाद रामपाल को अब जमानत मिल गई है.

रिहा होगा रामपाल : हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब जमानत का आदेश संबंधित ट्रायल कोर्ट में पहुंचेगा जिसके बाद बॉन्ड भरने की प्रक्रिया होगी, फिर आदेश जेल प्रशासन तक आएंगे और फिर रामपाल को रिहा किया जाएगा. संत रामपाल के वकील अर्जुन श्योराण ने कहा कि दो मामलों में पहले ही रामपाल को कोर्ट ने राहत दे दी थी, अब यही एक मामला था, जो फिलहाल चल रहा था. इसका ट्रायल अभी चल रहा है. अब कोर्ट ने कहा कि अब और ज्यादा दिन रामपाल को जेल में नहीं रखा जा सकता है, इसलिए अब उनको जमानत दे दी गई है अब वे जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे.

हिसार आश्रम में हिंसा हुई थी : आपको बता दें रामपाल को 19 नवंबर 2014 को हिसार के बरवाला स्थित सतलोक आश्रम से गिरफ्तार किया गया था. कोर्ट की अवमानना के एक मामले में रामपाल को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया था, लेकिन वह पेश नहीं हुआ था. रामपाल के हिसार आश्रम में उस वक्त हिंसा हुई थी, जब हरियाणा पुलिस कोर्ट की अवमानना के मामले में रामपाल को गिरफ्तार करने के लिए हिसार आश्रम में गई थी. उसके श्रद्धालुओं ने पुलिस टीम को रोका था. उस दौरान हिसार में उसके आश्रम के बाहर हिंसा में पांच औरतों और एक डेढ़ साल के बच्चे की मौत हो गई थी. इसी मामले में रामपाल पर देशद्रोह का केस दर्ज किया गया था.

रिहाई के बाद यहां जा सकता है रामपाल : हिसार के सतलोक आश्रम और रोहतक के करौंथा आश्रम में विवादों को देखते हुए, रामपाल कुरुक्षेत्र में पिपली के पास बने सतलोक आश्रम में जा सकता है क्योंकि 1 से 3 मई तक, इसी आश्रम में विश्व शांति के लिए पाठ का आयोजन किया गया है, जिसमें देशभर से रामपाल के समर्थक जुड़ेंगे.

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