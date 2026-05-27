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पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, गेस्ट टीचर्स को मिलेंगे नियमित कर्मचारियों जैसे लाभ

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा के गेस्ट टीचर्स को नियमित करने और सभी लाभ देने के निर्देश दिए हैं.

Punjab and Haryana High Court
पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट का बड़ा आदेश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 27, 2026 at 3:15 PM IST

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चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा के गेस्ट टीचर्स को बड़ी राहत देते हुए उनके पक्ष में अहम फैसला सुनाया है. लंबे समय से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे गेस्ट टीचर्स के लिए यह फैसला ऐतिहासिक माना जा रहा है. दरअसल, हाई कोर्ट की जस्टिस संदीप मोदगिल की पीठ ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि वर्ष 2014 की नियमितीकरण नीति के तहत गेस्ट टीचर्स की सेवाओं को नियमित किया जाए और उन्हें सभी संबंधित लाभ दिए जाएं.

कोर्ट ने सरकार की दलीलों पर उठाए सवाल: हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्य सरकार स्वयं यह स्वीकार कर चुकी है कि स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी के कारण इन शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी. अदालत ने यह भी माना कि करीब 20 वर्षों तक लगातार इन शिक्षकों की सेवाएं ली जाती रहीं. ऐसे में उन्हें केवल “स्टॉप गैप अरेंजमेंट” कहना पूरी तरह अनुचित है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि लंबे समय तक सेवाएं लेने के बाद शिक्षकों के अधिकारों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी अजय लोहान (ETV Bharat)

शिक्षकों की भूमिका पर अदालत की टिप्पणी: फैसले के दौरान अदालत ने शिक्षकों की भूमिका को लेकर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि शिक्षक समाज और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला होते हैं तथा उन्हें “स्पेयर” की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. अदालत की इस टिप्पणी को गेस्ट टीचर्स के सम्मान और अधिकारों से जोड़कर देखा जा रहा है.

गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन ने जताई खुशी: वहीं, कोर्ट के फैसले के बाद गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी अजय लोहान ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि, "गेस्ट टीचर्स मामले में हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है और 20 साल से न्याय की गुहार लगा रहे शिक्षकों की जीत हुई है. उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस फैसले को लागू करेगी. पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वर्ष 2019 में गेस्ट टीचर्स की नौकरी सुरक्षित करने के लिए एक्ट बनाया था. अब उन्हें नियमित करने में कोई कानूनी अड़चन नहीं बची है. हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब सरकार को 2014 में किए गए नियमितीकरण के वादे को पूरा करना चाहिए."

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