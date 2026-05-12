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कुरुक्षेत्र के Miri Piri मेडिकल कॉलेज पर आया हाईकोर्ट का फैसला, अब हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी संभालेगी प्रबंधन

कुरुक्षेत्र: लंबे समय से कुरुक्षेत्र जिले के शाहाबाद में स्थित मीरी पीरी मेडिकल कॉलेज को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में केस चल रहा था. अब हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के हक में आया हाईकोर्ट का फैसला आया है. अब उसकी देखरेख और संभाल हरियाणा की कमेटी करेगी. हरियाणा कमेटी के पक्ष में फैसला आने के बाद हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान जगदीश झिंडा मीरी पीरी कॉलेज में पहुंचे और उन्होंने हरियाणा के सभी सिखों सहित पूरे हरियाणा वासी को इसकी बधाई दी.

1991 में पड़ी थी मीरी पीरी कॉलेज की नींव: जगदीश झिंडा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि "मीरी पीरी कॉलेज की नींव 1991 में रखी गई थी. लेकिन पंजाब की कमेटी से हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने 2022 में केस जीतने के बाद अलग हो गई थी लेकिन इसके बाद कॉलेज के लिए 7 मेंबर की कमेटी बना दी गई थी. जिस पर स्टे आ गई थी. तब से यह केस हाईकोर्ट में चल रहा था और अब हम केस जीत गए हैं. हरियाणा के पक्ष में कोर्ट ने फैसला दिया है."

शाहाबाद के Miri Piri मेडिकल कॉलेज पर आया हाईकोर्ट का फैसला (Etv Bharat)

डॉक्टरों सुविधाओं पर नहीं पड़ेगा कोई असरः उन्होंने कहा कि "कॉलेज में हर दिन 500 से लेकर 800 तक ओपीडी होते हैं जहां पर 375 लोगों का स्टाफ है और 38 डॉक्टर अलग-अलग विभागों के यहां पर बैठे हुए हैं. यहां पर हर रोज सैकड़ो लोगों का इलाज कम पैसों में होता है. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने मेरे ऊपर कॉलेज को लेकर आरोप भी लगाए लेकिन अब यह साफ हो गया है कि मैं अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा था. यहां के स्टाफ और डॉक्टर को यही रखेंगे सिर्फ कमेटी बदलेगी. बाकी लोग यही रहेंगे, जितने वेतन पर इनको रखा गया है उनको इतना ही वेतन दिया जाएगा. ताकि यहां पर आने वाले किसी भी मरीज को कोई परेशानी न हो और डॉक्टर के साथ स्टाफ की व्यवस्था बनी रहे."

जश्न मनाते हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी (ETV Bharat)

हर महीने करोड़ों रुपये के घाटे में चल रहा है कॉलेजः कॉलेज में हर महीने 3 करोड़ 12 लाख का खर्च होता है जबकि आमदन 1 करोड़ 26 लाख रुपए की है बाकी हम पर कर्ज है. उन्होंने कहा कि कॉलेज की व्यवस्था के लिए सरकार से सहयोग लिया जाएगा ताकि यहां पर मेडिकल क्लास जल्दी शुरू हो सके. वहीं मेडिकल कॉलेज के लिए नई कमेटी का गठन किया जाएगा. एक बार हमें हमारे हक में आए हुए फैसला के डॉक्यूमेंट मिल जाए, उसके बाद हम नई कमेटी का गठन करेंगे, जिसके अध्यक्ष हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान होंगे.