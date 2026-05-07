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"नानी भी दाखिल कर सकती है नाबालिग के गुजारे भत्ते के लिए याचिका", हाईकोर्ट ने कहा- देखभाल करने वाला संरक्षक मांग सकता है मेंटेनेंस

पंचकूला: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि नाबालिग बच्चा अपनी नानी की वास्तविक देखरेख में है, तो नानी भी उसकी ओर से गुजारे भत्ते को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकती है. अदालत ने कहा कि बच्चे के वैधानिक अधिकार को केवल इस आधार पर रोका नहीं जा सकता कि याचिका उसकी मां द्वारा दाखिल नहीं की गई. जस्टिस नीरजा के. काल्सन ने अपने फैसले में कहा कि जब वैवाहिक संबंध टूट चुके हों और नानी वास्तविक रूप में बच्ची की परवरिश, देखभाल और खर्च उठा रही हो, तो उसे नाबालिग के अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत जाने का पूरा अधिकार है.

वैधानिक अधिकार की सुरक्षा: कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि यह अधिकार नानी के व्यक्तिगत दावे पर आधारित नहीं, बल्कि बच्चे के वैधानिक अधिकार की सुरक्षा पर आधारित है. हाईकोर्ट ने पिता की उस दलील को भी खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि याचिका केवल मां ही दाखिल कर सकती है. कोर्ट ने कहा कि सामाजिक न्याय का प्रावधान, जिसका उद्देश्य परित्याग और अभाव से सुरक्षा देता है. नतीजतन, इसे संकीर्ण तकनीकी दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता.

नाबालिग का अधिकार सर्वोपरी: खंडपीठ ने कहा कि नाबालिग बच्चे का अधिकार सर्वोपरि है और “मेंटेनेंस” का अर्थ केवल दो वक्त की रोटी नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन है, जिसमें भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा जैसी आवश्यक जरूरतें शामिल हैं. इस मामले में पिता ने यह भी तर्क दिया कि तलाक के समय एकमुश्त समझौते के तहत मां को दी गई राशि में बच्चे के लिए भी हिस्सा शामिल था. इस कारण बाद में अलग से गुजारे भत्ते का दावा नहीं बनता. लेकिन कोर्ट ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा कि बच्चे का गुजारे भत्ते का अधिकार स्वतंत्र, सतत् और गतिशील है, जिसे माता-पिता के निजी समझौते से समाप्त नहीं किया जा सकता.

वास्तविक संरक्षक के पास प्रतिनिधिक अधिकार: अदालत ने माना कि बदलते सामाजिक परिवेश में कई बार वैवाहिक विवादों के बाद नानी ही बच्चे की वास्तविक अभिभावक बन जाती है. ऐसे में केवल औपचारिक संरक्षकता के आधार पर उसे अदालत में जाने से रोकना बच्चे के हितों के खिलाफ होगा. हाईकोर्ट ने कहा कि यदि नानी वास्तविक संरक्षक है और बच्चे की परवरिश कर रही है, तो उसके पास पर्याप्त प्रतिनिधिक अधिकार है.