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हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी भर्ती रद्द, दीपेंद्र हुड्डा ने फैसले को बताया युवाओं के संघर्ष की जीत

चंडीगढ़ : हरियाणा में कॉलेज कैडर के असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश भर्ती प्रक्रिया पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने अंग्रेजी विषय की भर्ती को रद्द कर दिया है. हाईकोर्ट की एकलपीठ ने दायर विभिन्न याचिका पर फैसला देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार और एचपीएससी की भर्ती को लेकर अपनाई गई चयन प्रक्रिया यूजीसी के 2018 के रेगुलेशन के विपरीत है. इसलिए भर्ती कानूनी कसौटी पर टिक नहीं सकती

नियमों के मुताबिक नहीं हुई भर्ती : यह मामला 2 अगस्त 2024 के विज्ञापन संख्या 48/2024 से जुड़ा था, जिसके तहत असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश के पद भरे जाने थे. याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि यूजीसी रेगुलेशन 2018 के मुताबिक कालेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर चयन के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसके मुताबिक भर्ती नहीं की है. याचिकाकर्ता के मुताबिक स्क्रीनिंग टेस्ट, सब्जेक्ट नालेज टेस्ट और इंटरव्यू का अलग माडल बनाकर मूल ढांचे को बदल दिया. कोर्ट ने भी माना कि तय नियमों को राज्य सरकार अपनी सुविधा से संशोधित नहीं कर सकती है. कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया के मूल स्वरूप को बदलने को अस्वीकार्य बताया है. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह राहत पूरी 2424 पदों की भर्ती पर नहीं, बल्कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से चुनौती दिए गए इंग्लिश सब्जेक्ट के विज्ञापन 48/2024 तक ही सीमित रहेगी. इस फैसले से अंग्रेजी विषय के उन अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है, जिन्होंने स्क्रीनिंग और सब्जेक्ट नालेज टेस्ट तक प्रक्रिया पूरी कर ली थी.

दीपेंद्र हुड्डा ने बताया जीत : इधर इस फैसले के बाद कांग्रेस के लोकसभा सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी भर्ती को रद्द किए जाने के फैसले को हरियाणा के युवाओं के संघर्ष की जीत बताया है. दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा है कि यही वे अभ्यर्थी हैं जिन्हें एचपीएससी चेयरमैन ने नाकाबिल बताते हुए अपमानित किया था. अदालत के फैसले ने साफ कर दिया है कि हरियाणा के युवा तो काबिल हैं, उन्हें भर्ती करने वाला तंत्र नाकाबिल है. उन्होंने कहा है कि हकीकत ये है कि एचपीएससी चेयरमैन इस पद पर रहने के काबिल ही नहीं हैं. उन्होंने कहा कि इससे पहले बीजेपी सरकार ने राजनीतिक बदले की भावना से पीटीआई भर्ती रद्द की. उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार के समय एक भी भर्ती रद्द नहीं हुई थी. लेकिन बीजेपी राज में एक के बाद एक पेपर लीक, परीक्षा रद्द, कोर्ट से भर्तियां रद्द समेत घूसखोरी के मामले उजागर हुए हैं. उन्होंने कहा है कि न्यायालय के फैसले से स्पष्ट है कि सरकार की 11.11.2022 की गाइडलाइन के कुछ प्रावधान UGC गाइडलाइन 2018 के क्लॉज़ 4, 5 और 6 का उल्लंघन करते हैं, इसलिए इनके आधार पर जारी विज्ञापन और भर्ती प्रक्रिया भी तय व्यवस्था के खिलाफ है. हाईकोर्ट के फैसले से साफ हो गया कि बीजेपी सरकार ने जान बूझकर ऐसे नियम बनाए ताकि ज्यादातर नौकरियां हरियाणा के युवाओं की बजाय बाहरी लोगों को मिल सके.

दीपेंद्र हुड्डा ने किया था प्रदर्शन : आपको बता दें कि इस भर्ती के खिलाफ सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने बीते 17 फरवरी को पंचकूला में जबरदस्त प्रदर्शन किया था और गिरफ़्तारी दी थी. उन्होंने कहा था कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि हरियाणा में आए रोज पेपर लीक क्यों हो रहे हैं और हरियाणा के बजाय ज्यादातर बाहरी लोगों को भर्ती क्यों किया जा रहा है. ये भी एक जांच का विषय है कि HPSC चेयरमैन हरियाणा के बेरोजगार युवाओं से द्वेष की भावना क्यों रखते हैं. दीपेन्द्र हुड्डा ने असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी पद के लिए 67 में से हरियाणा के केवल 19 बाकी 41 बाहरी लोगों का चयन होने, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी के 85 पद के लिए 400 अभ्यर्थियों में से केवल केवल 3 को पास किए जाने पर हैरानी जताते हुए कहा कि आज हरियाणवी युवाओं की जुबान पर एक ही चर्चा है कि UPSC में हरियाणवी सबसे भारी, HPSC में मार गए बाहरी, बाकी खाली छोड़ दी पोस्ट ढेर सारी. दीपेन्द्र हुड्डा ने बड़ी संख्या में पदों को खाली रखने और ज्यादातर चयन अन्य राज्यों के लोगों का होने पर भी गहरी आपत्ति जताते हुए कहा कि बीजेपी सरकार षड़यंत्र के तहत सरकारी नौकरियों से हरियाणवी युवाओं को वंचित कर रही है. बीजेपी सरकार सरकारी व निजी दोनों क्षेत्रों में हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने में विफल साबित हुई है.