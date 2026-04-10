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सड़क दुर्घटना में घायल बच्ची को 3.61 करोड़ का मुआवजा, हाईकोर्ट ने कहा -"यह खैरात नहीं, अधिकार", बीमा कंपनी की अपील खारिज

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

पंचकूला: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सड़क हादसे में स्थायी रूप से विकलांग हुई एक बच्ची के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मुआवजा राशि को बढ़ाकर 3.61 करोड़ रुपये कर दिया है. अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुआवजा किसी प्रकार की "खैरात" नहीं, बल्कि पीड़ित का कानूनी अधिकार है, जिसे न्यायपूर्ण, उचित और मानवीय दृष्टिकोण से तय किया जाना चाहिए. मुआवजा घटाने की अपील खारिज: न्यायमूर्ति अर्चना पुरी ने 2011 के इस दर्दनाक हादसे में पीड़ित बच्ची की स्थिति को देखते हुए बीमा कंपनी की मुआवजा राशि घटाने की अपील को सिरे से खारिज कर दिया. जबकि पीड़िता की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए पहले दिए गए 78 लाख रुपये के मुआवजे को बेहद अपर्याप्त करार दिया. 100 प्रतिशत स्थायी विकलांगता: अदालत ने अपने फैसले में कहा कि बच्ची 100 प्रतिशत स्थायी विकलांगता का शिकार हुई है और वह जीवनभर बिस्तर पर ही रहेगी. वह न देख सकती है न बोल सकती है और न ही किसी भी शारीरिक क्रिया को स्वतंत्र रूप से कर सकती है. इसके अलावा उसे भोजन भी पाइप के माध्यम से दिया जाता है. कोर्ट ने भावुक टिप्पणी करते हुए कहा कि “उसके बचपन के सपने चकनाचूर हो गए और जीवन की संभावनाएं पूरी तरह खत्म हो गई.”