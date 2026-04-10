सड़क दुर्घटना में घायल बच्ची को 3.61 करोड़ का मुआवजा, हाईकोर्ट ने कहा -"यह खैरात नहीं, अधिकार", बीमा कंपनी की अपील खारिज
हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी की अपील खारिज कर स्थायी रूप से विकलांग बच्ची को 3.61 करोड़ मुआवजा देने का आदेश दिया.
Published : April 10, 2026 at 10:56 AM IST|
Updated : April 10, 2026 at 11:35 AM IST
पंचकूला: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सड़क हादसे में स्थायी रूप से विकलांग हुई एक बच्ची के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मुआवजा राशि को बढ़ाकर 3.61 करोड़ रुपये कर दिया है. अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुआवजा किसी प्रकार की "खैरात" नहीं, बल्कि पीड़ित का कानूनी अधिकार है, जिसे न्यायपूर्ण, उचित और मानवीय दृष्टिकोण से तय किया जाना चाहिए.
मुआवजा घटाने की अपील खारिज: न्यायमूर्ति अर्चना पुरी ने 2011 के इस दर्दनाक हादसे में पीड़ित बच्ची की स्थिति को देखते हुए बीमा कंपनी की मुआवजा राशि घटाने की अपील को सिरे से खारिज कर दिया. जबकि पीड़िता की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए पहले दिए गए 78 लाख रुपये के मुआवजे को बेहद अपर्याप्त करार दिया.
100 प्रतिशत स्थायी विकलांगता: अदालत ने अपने फैसले में कहा कि बच्ची 100 प्रतिशत स्थायी विकलांगता का शिकार हुई है और वह जीवनभर बिस्तर पर ही रहेगी. वह न देख सकती है न बोल सकती है और न ही किसी भी शारीरिक क्रिया को स्वतंत्र रूप से कर सकती है. इसके अलावा उसे भोजन भी पाइप के माध्यम से दिया जाता है. कोर्ट ने भावुक टिप्पणी करते हुए कहा कि “उसके बचपन के सपने चकनाचूर हो गए और जीवन की संभावनाएं पूरी तरह खत्म हो गई.”
जीवनभर विशेष चिकित्सा और देखभाल की जरूरत: हाईकोर्ट ने माना कि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा भविष्य के इलाज और देखभाल के खर्च को मात्र दो वर्ष तक सीमित करना पूरी तरह गलत था. क्योंकि पीड़िता को जीवनभर विशेष चिकित्सा और देखभाल की आवश्यकता रहेगी. इसी आधार पर अदालत ने भविष्य के चिकित्सा खर्च और परिचारक (अटेंडेंट) के लिए 1.22-1.22 करोड़ रुपये अलग से निर्धारित किए.इसके अलावा पीड़ा और कष्ट के लिए 30 लाख रुपये का मुआवजा भी दिया गया. कोर्ट ने कहा कि पीड़िता जीवन के सामान्य आनंद, बचपन की खुशियां और युवावस्था के अनुभवों से पूरी तरह वंचित हो चुकी है, जिसे ध्यान में रखते हुए मुआवजा तय किया जाना जरूरी है.
6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज समेत मुआवजा राशि: अदालत ने कुल मुआवजा राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का भी आदेश दिया और साथ ही निर्देश दिया कि 1 करोड़ रुपये तत्काल पिता को दिए जाएं, ताकि पीड़िता की देखभाल सुनिश्चित हो सके. जबकि शेष राशि सुरक्षित निवेश में रखी जाए और जरूरत पड़ने पर निकाली जा सके. हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि न्यायालयों का दायित्व है कि वे पीड़ितों के सम्मान और गरिमा को ध्यान में रखते हुए मुआवजा तय करें.
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