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पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल में रहेगा हरियाणा का दबदबा, पहली बार चुनी जाएंगी सात महिला सदस्य

हरियाणा के वकील मतदाता अधिक: बार काउंसिल के चुनावों में इस बार हरियाणा का दबदबा अधिक रहने का कारण हरियाणा के सबसे अधिक, कुल 59,345 वकील मतदाताओं का होना है. इसकी तुलना में पंजाब के 37,873 और चंडीगढ़ के 17,540 वकील ही मताधिकार का प्रयोग करेंगे. हरियाणा के वकील मतदाताओं की संख्या अधिक होने के कारण ही इनकी भूमिका निर्णायक होनी मानी जा रही है.

हरियाणा और पंजाब में 18 मार्च को मतदान: गौरतलब है कि हरियाणा और पंजाब में 18 मार्च, जबकि चंडीगढ़ में 17 मार्च को मतदान होगा. इन चुनावों में कुल 1,14,758 वकील अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. वहीं, मतगणना पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट परिसर में बीस मार्च से शुरू की जाएगी, जिसके एक महीने से अधिक समय तक जारी रहने की संभावना है.

23 पदों के लिए 157 उम्मीदवार: पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल के चुनावों में इस बार 23 पदों पर कुल 157 उम्मीदवारों ने ताल ठोकी है. गौर करने वाली बात ये है कि बार काउंसिल में पहली बार सात महिला सदस्य चुनी जाएंगी, जिनमें से पांच सीट आरक्षित हैं. यही कारण है कि 53 महिला वकील भी प्रतिनिधित्व के लिए बतौर उम्मीदवार आगे आई हैं.

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट बार काउंसिल के चुनावों की तैयारी अब अपने अंतिम चरण में है. इस बार के बार काउंसिल में सात महिला सदस्य चुनी जाएंगी. 7 महिलाओं समेत सभी 23 पदों पर हरियाणा का दबदबा अधिक रहने वाला है. ऐसा क्यों है और कुल कितने पदों पर कितने उम्मीदवारों ने ताल ठोकी है और हरियाणा का दबदबा किस आधार पर मजबूत रहने वाला है, आइए यहां जानते हैं.

गुरुग्राम में सबसे अधिक मतदाता: हरियाणा में मतदान के लिए 106 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. जिलावार सबसे अधिक और सबसे कम मतदाताओं पर गौर करें तो जिला गुरुग्राम में सबसे अधिक मतदाता हैं, जहां 10 बूथों पर 7,498 वकील वोट डाल सकते हैं. जबकि जिला भिवानी के तोशाम में सबसे कम 89 मतदाता हैं. अन्य जिलों में फरीदाबाद (बल्लभगढ़ समेत) में 4426 मतदाता सात बूथों पर मतदान करेंगे. रोहतक (महम व सांपला समेत) में 4166 मतदाता 6 बूथों पर मतदान करेंगे. हिसार (सिवानी समेत) में 3611 मतदाता पांच बूथों पर वोट डालेंगे. इनके अलावा पानीपत में 3126, करनाल (इंद्री समेत) में 3040 और रेवाड़ी (बावल सहित) में 3037 वकील चार-चार बूथ पर वोट डालेंगे.

पंजाब के जिलावार मतदाता: पंजाब के कुल 37,873 मतदाता भी अलग-अलग जिलों में अपना मतदान करेंगे. लुधियाना में सबसे अधिक 5230 मतदाता हैं. जालंधर में 3490 और अमृतसर में 3454 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. जबकि जिला संगरूर के मुणक में सबसे कम केवल 84 मतदाता हैं. इनके अलावा सरदूलगढ़ में 110, फूल और जीरा में 111-111 मतदाता हैं.

चंडीगढ़ के मतदाता: चंडीगढ़ में कुल 17,540 वकील वोट डालेंगे, जिनमें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) और डीआरटी केंद्र पर 14081 मतदाता हैं. जबकि जिला अदालत, चंडीगढ़ में 3459 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.

25 में से पांच सीटें महिला आरक्षित: बार काउंसिल के सदस्य एवं पूर्व चेयरमैन डॉ. विजेंद्र सिंह अहलावत के अनुसार काउंसिल के कुल 25 सदस्यों में से 23 पदों के लिए चुनाव होना है. इनमें 18 सामान्य श्रेणी और पांच सीटें महिला वकीलों के लिए आरक्षित हैं. इनके अलावा दो महिला सदस्य मनोनीत की जाएंगी. इससे पहले टर्म के चुनावों में एक भी महिला सदस्य नहीं थी, जबकि इस बार सात महिला सदस्यों को प्रतिनिधित्व का मौका मिल रहा है. बार काउंसिल के चुनाव सामान्य बहुमत से न होकर वरीयता आधारित मतदान प्रणाली के तहत होते हैं.