सूरजपुर में प्रधानपाठक पर गिरी गाज, जिलाशिक्षाधिकारी ने जांच के बाद किया निलंबित,शराब पीकर आने का था आरोप

सूरजपुर : सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विकासखंड अंतर्गत बरपटिया प्राथमिक स्कूल के प्रधानपाठक विफल राम को निलंबित कर दिया गया है. जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रारंभिक जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है. बताया जा रहा है कि प्रधानपाठक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसने शिक्षा विभाग को कठघरे में खड़ा किया था.



शराब के नशे में था प्रधान पाठक

आप को बता दें कि वीडियो 8 फरवरी का बताया जा रहा है. वायरल वीडियो में प्रधानपाठक कथित रूप से शराब के नशे में दिखाई दे रहे हैं. आरोप है कि वे नशे की हालत में एसआईआर ड्यूटी के दौरान पहुंचे थे. इतना ही नहीं, वहां मौजूद कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ उन्होंने अभद्र व्यवहार भी किया. इस घटना से स्थानीय लोगों और अभिभावकों में काफी नाराजगी देखी गई. स्कूल जैसे जिम्मेदार संस्थान में इस प्रकार की हरकत सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ा.