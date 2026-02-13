सूरजपुर में प्रधानपाठक पर गिरी गाज, जिलाशिक्षाधिकारी ने जांच के बाद किया निलंबित,शराब पीकर आने का था आरोप
सूरजपुर के प्रतापपुर विकासखंड के बरपटिया प्राथमिक स्कूल के प्रधानपाठक पर कार्रवाई हुई है.डीईओ ने शराब के नशे में मिले शिक्षक को निलंबित किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 13, 2026 at 6:14 PM IST
सूरजपुर : सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विकासखंड अंतर्गत बरपटिया प्राथमिक स्कूल के प्रधानपाठक विफल राम को निलंबित कर दिया गया है. जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रारंभिक जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है. बताया जा रहा है कि प्रधानपाठक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसने शिक्षा विभाग को कठघरे में खड़ा किया था.
शराब के नशे में था प्रधान पाठक
आप को बता दें कि वीडियो 8 फरवरी का बताया जा रहा है. वायरल वीडियो में प्रधानपाठक कथित रूप से शराब के नशे में दिखाई दे रहे हैं. आरोप है कि वे नशे की हालत में एसआईआर ड्यूटी के दौरान पहुंचे थे. इतना ही नहीं, वहां मौजूद कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ उन्होंने अभद्र व्यवहार भी किया. इस घटना से स्थानीय लोगों और अभिभावकों में काफी नाराजगी देखी गई. स्कूल जैसे जिम्मेदार संस्थान में इस प्रकार की हरकत सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ा.
जांच में प्रधान पाठक को पाया गया दोषी
घटना की जानकारी मिलते ही शिक्षा विभाग हरकत में आया और पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए गए. जांच के दौरान संबंधित अधिकारियों ने वीडियो की सत्यता, मौके पर मौजूद लोगों के बयान और अन्य तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की. रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रधानपाठक विफल राम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया.
शिक्षा विभाग का कहना है कि शासकीय सेवा में इस तरह का आचरण कतई स्वीकार्य नहीं है और अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.फिलहाल मामले की विस्तृत जांच जारी है और आगे की विभागीय कार्रवाई जांच रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी.
मोहरा एनिकट का छलावा, अब तक कई नाबालिगों की डूबकर मौत, मौके पर ना चेतावनी ना सुरक्षा
बस्तर में रेल सेवा का विस्तार, किरंदुल कोत्तावलसा रेललाइन प्रोजेक्ट पर कार्य तेज, जीएम ने लिया जायजा
विश्व रेडियो दिवस विशेष: AI और डिजिटल दौर में आकाशवाणी हुआ ग्लोबल, रेडियो का क्रेज बरकरार