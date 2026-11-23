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बहरीन में तंबाकू रखने पर भरा 18 लाख का जुर्माना, भारत लौटे युवक की आपबीती

तंबाकू रखने पर सजा: बहरीन से लौटे सौरभ ने सुनाई आपबीती. ( ETV Bharat )

आजमगढ़: जिले के अहरौला थाना क्षेत्र के रहने वाला युवक बहरीन से 18 दिन पूर्व लापता हुए सौरभ राय शनिवार को 20 दिन बाद करीब 18 लाख का जुर्माना भरकर बहरीन से अपने घर पहुंचे.

उन्होंने बहरीन पुलिस और अपराध जांच विभाग द्वारा 18 दिनों तक दी गई यातना की आपबीती सुनाई. पुलिस ने भी उनके घर पहुंच कर उनका बयान दर्ज किया.

सौरभ राय ने बताया कि 29 अक्तूबर को बहरीन एयरपोर्ट पर उतरते ही जांच के दौरान उनके पास चुनौटी, तंबाकू और चूना पाया गया. सीमा शुल्क विभाग ने उन्हें हिरासत में ले लिया. उनका मोबाइल फोन और थैला जब्त कर लिया गया. इसके बाद उन्हें बहरीन पुलिस और अपराध जांच विभाग को सौंप दिया गया. वहां उनसे तस्करी के सामान के बारे में पूछताछ की गई. तंबाकू रखने पर सजा. (ETV Bharat) सजा के तौर पर उन्हें एक कमरे में 16 डिग्री सेल्सियस तापमान पर चल रहे वातानुकूलित यंत्र के साथ 24 घंटे रखा जाता था. उन्हें केवल एक हल्का चादर दिया जाता था. लगातार इसी तरह की यातना दी जाती रहीं. यातना और अधिकारियों का व्यवहार