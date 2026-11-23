बहरीन में तंबाकू रखने पर भरा 18 लाख का जुर्माना, भारत लौटे युवक की आपबीती
बहरीन से लौटे सौरभ ने बताया कि 16 डिग्री तापमान में एसी कमरे में बिना ओढ़ना रखा जाता था. पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 10:43 AM IST|
Updated : November 23, 2026 at 11:25 AM IST
आजमगढ़: जिले के अहरौला थाना क्षेत्र के रहने वाला युवक बहरीन से 18 दिन पूर्व लापता हुए सौरभ राय शनिवार को 20 दिन बाद करीब 18 लाख का जुर्माना भरकर बहरीन से अपने घर पहुंचे.
उन्होंने बहरीन पुलिस और अपराध जांच विभाग द्वारा 18 दिनों तक दी गई यातना की आपबीती सुनाई. पुलिस ने भी उनके घर पहुंच कर उनका बयान दर्ज किया.
सौरभ राय ने बताया कि 29 अक्तूबर को बहरीन एयरपोर्ट पर उतरते ही जांच के दौरान उनके पास चुनौटी, तंबाकू और चूना पाया गया. सीमा शुल्क विभाग ने उन्हें हिरासत में ले लिया. उनका मोबाइल फोन और थैला जब्त कर लिया गया.
इसके बाद उन्हें बहरीन पुलिस और अपराध जांच विभाग को सौंप दिया गया. वहां उनसे तस्करी के सामान के बारे में पूछताछ की गई.
सजा के तौर पर उन्हें एक कमरे में 16 डिग्री सेल्सियस तापमान पर चल रहे वातानुकूलित यंत्र के साथ 24 घंटे रखा जाता था. उन्हें केवल एक हल्का चादर दिया जाता था. लगातार इसी तरह की यातना दी जाती रहीं.
यातना और अधिकारियों का व्यवहार
सौरभ राय ने आरोप लगाया कि वहां के सभी अधिकारी पाकिस्तानी थे. वे हिंदू और भारतीयों पर विशेष सख्ती बरत रहे थे. वे कहते थे कि तुम लोग बहरीन को लूटने आते हो. सौरभ को लगा कि यातना से उनकी मौत हो जाएगी और घर वापसी मुश्किल है.
परिवार की कोशिशें और वापसी
परिवार ने परिचितों के माध्यम से बहरीन में एक अधिवक्ता की व्यवस्था की. जुर्माना न भरने पर 10 से 15 साल की सजा का विकल्प था, जिसके लिए सौरभ ने 7200 बहरीनी दीनार (करीब 18 लाख रुपए) चुकाए. उन्हें 18 तारीख को अदालत से रिहा किया गया और वह उड़ान से घर पहुंचे. उनकी तबीयत खराब है, उन्हें टाइफाइड व मलेरिया हुआ है, और अब उन पर बहरीन यात्रा का प्रतिबंध लगा दिया गया है.
सौरभ के भाई ऋषभ राय ने गृह विभाग और पुलिस अधीक्षक के माध्यम से संपर्क बनाए रखा, और 12 नवंबर को विदेश मंत्रालय से समन्वय स्थापित करने की मांग की थी.
वहीं, इस पूरे मामले में CO बुढ़नपुर विजय सिंह गौर ने बताया कि बहरीन में लापता हुए युवक के सकुशल वापसी की जानकारी मिली है. संबंधित थाने से स्टाफ भेज कर सारी सूचना ली गई है. इससे उच्च अधिकारियों को मामले से अवगत करा दिया गया है.