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शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का मामला,अदालत ने दी 10 साल की सख्त सजा

जशपुर में शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण के मामले में आरोपी को अदालत ने सख्त सजा दी है.

Accused sentenced in physical abuse case
शारीरिक शोषण मामले में आरोपी को सजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 15, 2026 at 7:11 PM IST

3 Min Read
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जशपुर : कुनकुरी थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर युवती का लंबे समय तक शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को न्यायालय ने कठोर सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास समेत 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त 6 माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा.

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म

मामले के अनुसार आरोपी झारखंड का निवासी है. साल 2019 से लेकर दिसंबर 2023 तक पीड़िता को शादी का भरोसा देकर लगातार उसका शारीरिक शोषण करता रहा. जब पीड़िता ने आरोपी पर शादी करने का दबाव बनाया तो वह उसे छोड़कर फरार हो गया. इसके बाद पीड़िता ने थाना कुनकुरी पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी.

कैसे हुई युवती से दोस्ती ?

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 28 वर्षीय पीड़िता कुनकुरी क्षेत्र में किराए के मकान में रहकर एक दुकान में काम करती थी. साल 2018 में किसी काम से जशपुर आने के दौरान उसकी मुलाकात आरोपी से हुई थी.दोनों के बीच मोबाइल फोन पर बातचीत शुरू हुई और इसी दौरान आरोपी ने प्रेम संबंध एवं शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद कई वर्षों तक आरोपी शादी का आश्वासन देकर पीड़िता का शोषण करता रहा.

पीड़िता ने दर्ज कराई रिपोर्ट

पीड़िता की रिपोर्ट पर दिनांक 19 जनवरी 2024 को थाना कुनकुरी में आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376(N) एवं एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(v) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की गई थी. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वर्ष 2024 में ही आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था.

महिलाओं से संबंधित अपराधों में पुलिस पूरी गंभीरता के साथ कार्रवाई कर रही है। ऐसे मामलों में दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और कानून के तहत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी- डॉ लाल उमेद सिंह,एसएसपी

मामले की विवेचना एसडीओपी कुनकुरी विनोद कुमार मंडावी एवं तत्कालीन थाना प्रभारी उप निरीक्षक सुनील सिंह ने की. वहीं न्यायालय में लोक अभियोजक अजीत रजक ने प्रभावी पैरवी की. पुलिस की सशक्त विवेचना, साक्ष्यों के संकलन एवं अभियोजन पक्ष की प्रभावी दलीलों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई.



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