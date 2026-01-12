नूंह के पुन्हाना में शव रखकर सड़क को घंटों किया जाम, हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग
नूंह जिले के पुन्हाना में मामूली कहासुनी में मृत व्यक्ति के शव को सड़क पर रखकर परिजनों ने घंटों सड़क जाम कर दिया.
Published : January 12, 2026 at 8:32 PM IST
नूंहः जिले के पुन्हाना कस्बे में मामूली कहासुनी के बाद एक युवक की हत्या के बाद सोमवार को भी इलाके में तनाव की स्थिति बनी रही. हत्या से आक्रोशित परिजन और स्थानीय लोग सड़क पर बैठ गए. इस दौरान आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक शव को दफनाने से इनकार कर दिया गया. इस दौरान सड़क पर लंबा जाम लग गया. पुलिस की ओर से जल्द सभी दोषियों की गिरफ्तारी के आश्वासन के बाद जाम हटा.
जुरहेड़ा-पुन्हाना रोड पर लगा लंबा जामः सोमवार दोपहर करीब 2 बजे बड़ी संख्या में लोग जुरहेड़ा-पुन्हाना रोड पर एकत्र हो गए और सड़क जाम कर दिया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. सूचना मिलते ही पुन्हाना सिटी थाना पुलिस और डीएसपी जितेंद्र राणा मौके पर पहुंचे. पुलिस अधिकारियों ने परिजनों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास किया. काफी देर तक चली बातचीत में कार्रवाई का भरोसा दिलाने के बाद परिजन माने और सड़क से जाम हटाया गया. इसके बाद यातायात सामान्य हो सका.
क्या है पूरा मामलाः पुलिस के अनुसार घटना बीते शुक्रवार की है. पुन्हाना के वार्ड नंबर-10 में एक किराना दुकान पर सामान खरीदने को लेकर अनिल नामक युवक और दूसरे समुदाय के पक्ष के बीच कहासुनी हो गई थी. उस समय आसपास के लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत करा दिया था. लेकिन विवाद अंदर ही अंदर बढ़ता रहा. इसी रंजिश के चलते अनिल पक्ष के करीब 15-20 लोग लाठी-डंडों से लैस होकर पीड़ित पक्ष के घर पहुंचे और परिवार पर हमला कर दिया. हमले में 4-5 लोग घायल हो गए.
मामले में 8 लोगों के खिलाफ दर्ज है मामलाः गंभीर रूप से घायल जुले खां को पहले पुन्हाना और बाद में रोहतक पीजीआई रेफर किया गया, जहां रविवार को उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. मृतक के बेटे शहजाद के बयान पर पुलिस ने रवि, अनिल सहित 8 लोगों और कुछ अज्ञात के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है. पुन्हाना सीटी थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि "पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. परिजनों ने बताया कि पुलिस के आश्वासन के बाद ही शव को दफनाया गया है."