अब तावडू की धरती पर भी गूंजेगा ऑर्डर...ऑर्डर, पुन्हाना-तावडू को नई अदालत की सौगात, 2 महिला जज करेंगी जस्टिस

नूंह: हरियाणा के नूंह में लंबे समय के इंतजार के बाद लोगों को सुलभ और सस्ता न्यायालय मिलने जा रहा है. पुनहाना की धरती से देश के पहले मोबाइल कोर्ट की शुरुआत हुई थी. आज इसी धरती को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के प्रशासनिक जज एनएस शेखावत द्वारा उद्घाटन कर नए कोर्ट की सौगात मिल गई है. पिछड़े पुन्हाना उपमंडल में अब तीन जजों की जगह पांच जज बैठेंगे. दो नए कोर्ट परिसर की शुरुआत हुई है. पहले तीन कोर्ट अलग-अलग स्थानों पर लगते थे, लेकिन अब लघु सचिवालय पुनहाना की एक ही छत के नीचे पांचों कोर्ट मिलेंगे. इसके चलते आमजन को भारी सुविधा मिलेगी.

नई अदालत की शुरुआत: खास बात ये है कि तावडू उपमंडल में आज पहली बार इलाके के लोगों को परिसर की सौगात मिली है. प्रशासनिक जज एनएस शेखावत ने 5 नए कोर्ट की शुरुआत वहां पर की है. फिलहाल दो जजों की नियुक्ति यहां की गई है. अब तावडू इलाके के लोगों को तकरीबन 15 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा. इससे समय व धन की बचत होगी. कुल मिलाकर घर पर न्याय की जो मानवीय न्यायपालिका की मुहिम है, उसको गति दी जा रही है.

पुन्हाना को सौगात (Etv Bharat)

पुन्हाना में बनी थी देश की पहली मोबाइल अदालत: वहीं, सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार गर्ग ने बताया कि "नूंह जिले के पुन्हाना तथा तावडू इलाके के लोगों को नए कोर्ट की सौगात मिल गई है. पुनहाना से ही मोबाइल कोर्ट की शुरुआत की गई थी. वह देश का पहला मोबाइल कोर्ट बना था. आज इस धरती को नए कोर्ट की सौगात मिली है, जिससे लोगों को काफी फायदा होगा. समय और पैसे की भी बचत होगी. पहले ट्रांसपोर्ट के जरिए इतनी दूर जाना पड़ता था. अब पुनहाना के लोगों को नजदीक ही कोर्ट के कामों में सुविधाएं मिल जाएंगी".