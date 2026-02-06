ETV Bharat / state

अब तावडू की धरती पर भी गूंजेगा ऑर्डर...ऑर्डर, पुन्हाना-तावडू को नई अदालत की सौगात, 2 महिला जज करेंगी जस्टिस

नूंह के तावडू और पुन्हाना को आज 2 नए न्यायालय मिले हैं. यहां 2 महिला जजों को नियुक्त किया गया है.

पुनहाना में और तावडू को मिला नया न्यायालय
पुनहाना में और तावडू को मिला नया न्यायालय (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 6, 2026 at 12:20 PM IST

Updated : February 6, 2026 at 12:58 PM IST

नूंह: हरियाणा के नूंह में लंबे समय के इंतजार के बाद लोगों को सुलभ और सस्ता न्यायालय मिलने जा रहा है. पुनहाना की धरती से देश के पहले मोबाइल कोर्ट की शुरुआत हुई थी. आज इसी धरती को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के प्रशासनिक जज एनएस शेखावत द्वारा उद्घाटन कर नए कोर्ट की सौगात मिल गई है. पिछड़े पुन्हाना उपमंडल में अब तीन जजों की जगह पांच जज बैठेंगे. दो नए कोर्ट परिसर की शुरुआत हुई है. पहले तीन कोर्ट अलग-अलग स्थानों पर लगते थे, लेकिन अब लघु सचिवालय पुनहाना की एक ही छत के नीचे पांचों कोर्ट मिलेंगे. इसके चलते आमजन को भारी सुविधा मिलेगी.

नई अदालत की शुरुआत: खास बात ये है कि तावडू उपमंडल में आज पहली बार इलाके के लोगों को परिसर की सौगात मिली है. प्रशासनिक जज एनएस शेखावत ने 5 नए कोर्ट की शुरुआत वहां पर की है. फिलहाल दो जजों की नियुक्ति यहां की गई है. अब तावडू इलाके के लोगों को तकरीबन 15 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा. इससे समय व धन की बचत होगी. कुल मिलाकर घर पर न्याय की जो मानवीय न्यायपालिका की मुहिम है, उसको गति दी जा रही है.

पुन्हाना को सौगात (Etv Bharat)

पुन्हाना में बनी थी देश की पहली मोबाइल अदालत: वहीं, सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार गर्ग ने बताया कि "नूंह जिले के पुन्हाना तथा तावडू इलाके के लोगों को नए कोर्ट की सौगात मिल गई है. पुनहाना से ही मोबाइल कोर्ट की शुरुआत की गई थी. वह देश का पहला मोबाइल कोर्ट बना था. आज इस धरती को नए कोर्ट की सौगात मिली है, जिससे लोगों को काफी फायदा होगा. समय और पैसे की भी बचत होगी. पहले ट्रांसपोर्ट के जरिए इतनी दूर जाना पड़ता था. अब पुनहाना के लोगों को नजदीक ही कोर्ट के कामों में सुविधाएं मिल जाएंगी".

जल्द मिलेगा नया कोर्ट परिसर: सेशन जज ने बताया कि "करीब 4000 केस तावडू कोर्ट में नूंह कोर्ट से ट्रांसफर किए जाएंगे. जल्दी ही पुनहाना इलाके के जजों को 11 एकड़ जमीन में आवासीय सुविधा से लेकर नया कोर्ट परिसर मिलेगा. जो सभी सुविधाओं से लैस होगा. इसके अलावा, तावडू उपमंडल के लिए तकरीबन 8 एकड़ जमीन में 5 जजों के आवास से लेकर सभी सुविधाओं से लैस कोर्ट परिसर की सौगात मिलेगी. इसके अलावा, पार्किंग और लिफ्ट इत्यादि की जो डिमांड वकीलों द्वारा की गई है, उसको भी पूरा किया जाएगा".

N.S शेखावत ने किया उद्घाटन: वहीं, उपायुक्त अखिल कुमार पिलानी ने कहा कि "तावडू उपमंडल के लोगों को आज से कोर्ट की सुविधा मिलनी शुरू हो चुकी है. आज उसका उद्घाटन प्रशासनिक जज एन एस शेखावत द्वारा किया गया है. इसके अलावा, पुनहाना में भी दो नए कोर्ट की शुरुआत की गई है. पुनहाना में अब कुल 5 जज बैठेंगे. हरियाणा के इस सबसे पिछड़े इलाके में तेजी से केसों का निपटारा होगा".

