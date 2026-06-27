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पुणे मर्डर केस पर बोलीं राजा रघुवंशी की मां, ऐसी लड़कियों को फांसी होना चाहिए

ऐसी लड़कियों को फांसी होना चाहिए : उमा रघुवंशी ( Etv Bharat )

इंदौर : पुणे में केतन अग्रवाल मर्डर केस ने पूरे देश को झकझोर दिया है. इस हत्या की वारदात की मुख्य आरोपी केतन की मंगेतर सिया गोयल है. वहीं, पुणे मर्डर केस की खबरों ने इंदौर के राजा रघुवंशी की मां के जख्मों को कुरेद दिया है. जिस तरह पुणे के केतन अग्रवाल को लोहगड़ खाई से धकेल कर मारा गया, ठीक उसी तरह इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या शिलांग में हुई थी, जिसमें उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी, उसका प्रेमी व दोस्त आरोपी हैं. वहीं, पुणे मर्डर केस पर राजा रघुवंशी की मां ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. मुस्कान, सोनम जैसी लड़कियों को देखकर हो रहे ऐसे अपराध: उमा रघुवंशी राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने पुणे वाली घटना पर दुख जताते हुए कहा , '' पति या मंगेतर की हत्या करने वाली महिलाओं और लड़कियों को फांसी की सजा होनी चाहिए. सोनम, मुस्कान जैसी लड़कियों को देखकर और भी लड़कियों को ऐसे अपराध करने की हिम्मत आ रही है. सोनम को जमानत पर बाहर आता देख ऐसी लड़कियों की हिम्मत बढ़ रही है कि अपराध करने के बाद हम भी बाहर आ जाएंगे और कोई न कोई हमें छुड़ा लेगा.''