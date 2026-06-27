पुणे मर्डर केस पर बोलीं राजा रघुवंशी की मां, ऐसी लड़कियों को फांसी होना चाहिए
पुणे हत्याकांड की खबरें सुनकर राजा रघुवंशी की मां का दर्द हुआ ताजा, पति या मंगेतर की हत्या करने वाली महिलाओं को मिले मृत्यु दंड
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 27, 2026 at 11:05 AM IST
इंदौर : पुणे में केतन अग्रवाल मर्डर केस ने पूरे देश को झकझोर दिया है. इस हत्या की वारदात की मुख्य आरोपी केतन की मंगेतर सिया गोयल है. वहीं, पुणे मर्डर केस की खबरों ने इंदौर के राजा रघुवंशी की मां के जख्मों को कुरेद दिया है. जिस तरह पुणे के केतन अग्रवाल को लोहगड़ खाई से धकेल कर मारा गया, ठीक उसी तरह इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या शिलांग में हुई थी, जिसमें उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी, उसका प्रेमी व दोस्त आरोपी हैं. वहीं, पुणे मर्डर केस पर राजा रघुवंशी की मां ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.
मुस्कान, सोनम जैसी लड़कियों को देखकर हो रहे ऐसे अपराध: उमा रघुवंशी
राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने पुणे वाली घटना पर दुख जताते हुए कहा , '' पति या मंगेतर की हत्या करने वाली महिलाओं और लड़कियों को फांसी की सजा होनी चाहिए. सोनम, मुस्कान जैसी लड़कियों को देखकर और भी लड़कियों को ऐसे अपराध करने की हिम्मत आ रही है. सोनम को जमानत पर बाहर आता देख ऐसी लड़कियों की हिम्मत बढ़ रही है कि अपराध करने के बाद हम भी बाहर आ जाएंगे और कोई न कोई हमें छुड़ा लेगा.''
ऐसी लड़कियों को फांसी दो, तभी रुकेंगे अपराध
राजा रघुवंशी की मां ने आगे कहा, '' 2025 में मेरे बेटे राजा की हत्या कर दी गई, उससे पहले मुस्कान का केस सामने आया था, फिर धार की घटना हुई और अब पुणे हत्याकांड. ऐसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ऐसी लड़कियों को सजा नहीं दी जा रही है. मेरी मांग है कि ऐसे अपराध करने वाली लड़कियों को या तो फांसी दो या ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दो कि समाज में कड़ा संदेश जाए, तभी ऐसे अपराध रुकेंगे.''
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शादी को लेकर साफ-साफ बात करें बच्चे और माता-पिता
राजा रघुवंशी की मां ने आगे कहा, '' मेरा तो मानना है कि लड़कियों को अपने माता-पिता को यह बता देना चाहिए कि हमें हमारी पसंद के लड़के से शादी करनी है और माता-पिता को भी लड़कियों पर दबाव बनाकर शादी नहीं करवाना चाहिए. क्योंकि लड़कियां दबाव में शादी कर ले रही हैं और फिर किसी और के घर का चिराग बुझा दे रही हैं.
यदि सोनम, मुस्कान सहित अन्य अपराधियों को सजा मिल जाती, तो इस तरह के घटनाक्रम नहीं होते. हर साल इस तरह के घटनाक्रम सामने आ रहे हैं और जिन युवतियों द्वारा अपने पतियों-मंगेतरों की हत्या की गई है, उन सभी को फांसी की सजा सुनाना चाहिए.''