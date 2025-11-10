ओंकारेश्वर परिक्रमा पर निकला था पुणे का दंपति, अधूरी रह गई हसरत, दोनों डूबे
नर्मदा परिक्रमा पर जाना चाहती थी पत्नी. ओंकारेश्वर छोड़ने आए थे पति. स्नान के दौरान दोनों डूबे, दो थानों की पुलिस जांच में जुटी.
खंडवा: तीर्थनगरी ओंकारेश्वर परिक्रमा पर निकले महाराष्ट्र के एक दंपति हादसे के शिकार हो गए. गौमुख घाट पर अलसुबह स्नान करते समय दोनों डूब गए. महिला का शव कोठावा आश्रम के पास नर्मदा नदी में मिला. वहीं पति का शव एक दिन पहले ओंकारेश्वर में मिला था. मृतका की पहचान सुनंदा(43) पति प्रवीण निवासी पुणे के रूप में हुई है. दंपति 6 नवंबर को पुणे से ओंकारेश्वर के लिए निकले थे. सुनंदा को नर्मदा परिक्रमा करनी थी, इसके लिए उनके पति प्रवीण उन्हें छोड़ने 7 नवंबर को ओंकारेश्वर पहुंच गए थे. यहां पहुंचने के बाद से दोनों का नंबर बंद हो गया.
गौमुख घाट पर डूबने की आशंका
दंपति गोमुख घाट पर अलसुबह अंधेरे में नहाने आया था. दोनों के यहां डूबने की संभावना जताई जा रही है. रविवार को मिले प्रवीण के शव पर केवल अंतर्वस्त्र है. जिससे पुलिस अनुमान लगा रही है कि दोनों साथ में नहा रहे होंगे तभी डूब गए. पत्नी पानी के तेज बहाव में बह गई. सोमवार को कोठावा आश्रम के किनारे सुनंदा का शव मिला है. वहीं पति का शव ओंकारेश्वर में ही पत्थरों के बीच फंस गया था जो रविवार को मिला.
सोमवार सुबह परिवार के लोग भी ओंकारेश्वर पहुंचे. दंपति की एक बेटी है. परिवार ने दोनों के शव की शिनाख्त की. इस मामले में मान्धाता व बडवाह दोनों थानों की पुलिस जांच कर रही है. मृतक के साले सुखराज बग्गा का कहना है कि प्रवीण और बहन सुनंदा पुणे में कास्मेटिक शॉप चलाते हैं. सुनंदा महाराष्ट्र के एक अन्य ग्रुप के साथ परिक्रमा पर निकलने वाली थी. लेकिन जब ग्रुप के सदस्यों ने सुनंदा को फोन लगाया तो उनका फोन बंद मिला तो वे परिक्रमा पर निकल गए.
ओंकारेश्वर में ही किया गया पति-पत्नी दोनों का अंतिम संस्कार
इधर दो दिन से परिवार के लोग भी दोनों को फोन लगा रहे थे. इसके बाद परिजन रविवार रात को ओंकारेश्वर पहुंचे. पति-पत्नी दोनों का अंतिम संस्कार ओंकारेश्वर में ही किया गया. मान्धाता थाना प्रभारी निरीक्षक अनोख सिंधिया ने बताया कि घटना ओंकारेश्वर की है. पति का शव ओंकारेश्वर में और पत्नी का शव बड़वाह थाना क्षेत्र में आश्रम के पास मिला है. इस मामले में केस दर्ज कर जांच की जा रही है.