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अजब-गजब: पंचर बनाने वाले को 100 करोड़ का नोटिस, आखिर क्या है वजह, जानिए

परिचित के बिछाए जाल में फंस गए थे. अब पुलिस से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गुहार लगा रहे हैं.

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सांकेतिक फोटो ((getty image))
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 5:46 PM IST

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गोरखपुर: गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र के रामपुर बुजुर्ग गांव में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पंचर बनाकर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले राज प्रजापति को सीजीएसटी विभाग से 100 करोड़ के गबन का समन मिला है. इस भारी-भरकम राशि का नोटिस देखते ही राज प्रजापति बेहोश हो गए. जांच में पता चला है कि राज अपने ही एक परिचित के बिछाए जाल में फंस गए थे. अब पुलिस और प्रशासन से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गुहार लगा रहे हैं.

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पंचर बनाने वाले को 100 करोड़ का नोटिस (Photo Credit; ETV Bharat)

इससे पहले जब पीड़ित राज प्रजापति को समन मिला तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था. उसके कुछ दिन बाद केंद्रीय जीएसटी के अधिकारी वसूली के लिए पंचर की दुकान पर पहुंचे तो, राज की हालत देखकर वह खुद हैरान रह गए. जब उन्होंने राज से पूछताछ की तब जाकर इसके पीछे के असली षड्यंत्रकारी का पता चल पाया.

पैसे उधार देने के एवज में लिया था दस्तावेज

पीड़ित राज प्रजापति ने बताया कि 2024 में उनके बहन की शादी होनी थी. ऐसे में उन्होंने गांव के ही परिचित से कुछ पैसे उधार लिए, लेकिन उधार देने के लिए उसने आधार, पैन कार्ड लिया था और दो बार वीडियो बनाकर हस्ताक्षर भी कराया था.

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पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार (Photo Credit; ETV Bharat)

अब जब समन आया तो उसके जरिए पता चला कि आरोपी ने एक फर्जी कंपनी बनाकर बैंक में खाता खुलवाया था. जिस पर कई सौ करोड़ के कारोबार का टर्नओवर दिखाया था. कंपनी के पते में राज प्रजापति की फोटो, पहचान पत्र दिया था. ऐसे में 100 जब करोड़ टैक्स चोरी का समन जारी हुआ तो वह राज के नाम से जारी हुआ. इस कंपनी पर करीब 28 करोड़ रुपए सीजीएसटी का बकाया है, जबकि असल में किसी कंपनी का कोई निर्माण ही नहीं हुआ था.

पीड़ित ने दर्ज कराई शिकायत

यह मामला लगभग एक माह पुराना हो चुका है, लेकिन इसकी चर्चा 20 जून से शुरू हुई है. जब पीड़ित ने एम्स थाने में तहरीर देकर उसे इस जाल में फंसाने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की. केंद्रीय जीएसटी की टीम खाली हाथ यहां से लौट गई है. राज प्रजापति के नाम यह समन 27 मई को वाराणसी से जारी किया गया था. जिसमें उसे 29 मई को सीजीएसटी कमिश्नर कार्यालय बनारस में उपस्थित होकर जवाब देना था.

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100 करोड़ का समन पाकर पंचर बनाने वाला हुआ बेहोश (Photo Credit; ETV Bharat)

ऐसी स्थिति में उसने लोगों से रायशुमारी की और 30 मई 2026 को एम्स थाने में लिखित तहरीर देकर यह बताया कि उसके दस्तावेज का दुरुपयोग कर फर्जी कंपनी बनाई गई है. उसने अपने शिकायती पत्र में उन दोनों लोगों का नाम शामिल किया है, जिन लोगों ने उसके साथ दस्तावेजों की धोखाधड़ी कर उसे इतने बड़े संकट में डाल दिया है.

आरोपियों की तलाश जारी

फिलहाल एम्स थाना पुलिस पीड़ित की तहरीर के आधार पर आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास में जुटी है. थानाध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा ने कहा है कि पुलिस पीड़ित को न्याय दिलाने का प्रयास कर रही है. उसे न्याय जरूर मिलेगा. वहीं, इस कागजात के जरिए हुए रजिस्ट्रेशन से अवैध कारोबार भी किया गया है. ऐसे में आरोपियों के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई हो सकती है.

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