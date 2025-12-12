गाजियाबाद में 14 दिसंबर से पल्स पोलियो अभियान, 7 लाख से ज्यादा घरों पर दस्तक देंगी 2100 टीमें
गाजियाबाद में 14 दिसंबर 2025 से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत, 5 साल की उम्र तक के 13 लाख बच्चों को पोलियो खुराक पिलाने का लक्ष्य.
Published : December 12, 2025 at 5:37 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद : रविवार, 14 दिसंबर 2025 से गाजियाबाद में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत होने जा रही है. गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग ने पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 साल की उम्र तक के 13 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा है. पल्स पोलियो अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025 को शहर में रैली का आयोजन किया गया. जिले में पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिए 1600 बूथ स्थापित किए गए हैं.
पिछले 12 वर्ष से नहीं आया है कोई मामला : स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, पिछले 12 वर्ष से गाजियाबाद में पोलियो का कोई नया मामला सामने नहीं आया है. भले ही जिले में पोलियों का केस सामने नहीं आया है लेकिन इसके बावजूद पोलियो की रोकथाम को लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न अभियान संचालित किए जाते हैं. 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था. वही गाजियाबाद में भी तब से अब तक पोलियो का कोई केस नहीं मिला है.
हाई रिस्क एरिया में विशेष फोकस: CMO के मुताबिक, गाजियाबाद में कुल 734 हाई रिस्क एरिया है. हाई रिस्क एरिया में मोबाइल समय-समय पर पहुंचती है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ भी समन्वय स्थापित कर कैंप लगाए जाएंगे. हमारा प्रयास है कि पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले के सभी 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक जरूर पिलाई जाए. कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक लेने से वंचित ना रह जाए.