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फर्रुखाबाद में पोलियो के खिलाफ अभियान शुरू, 2.92 लाख से अधिक बच्चों को पिलाई जाएगी सुरक्षा की खुराक

पोलियो के खिलाफ अभियान शुरू ( Photo Credit; ETV Bharat )