फर्रुखाबाद में पोलियो के खिलाफ अभियान शुरू, 2.92 लाख से अधिक बच्चों को पिलाई जाएगी सुरक्षा की खुराक
इस अभियान के लिए कुल 869 बूथ बनाए गए हैं और 896 हाउस टीमें भी काम करेंगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 28, 2026 at 3:48 PM IST
फर्रुखाबाद: जनपद में रविवार को 0 से 5 साल तक के बच्चों के लिए पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई. इस अभियान के लिए कुल 869 बूथ बनाए गए हैं और 896 हाउस टीमें भी काम करेंगी. सीएमओ डॉ. आनंद उपाध्याय ने बताया कि अभियान की निगरानी के लिए 186 सुपरवाइजर लगाए गए हैं. इसके अलावा 29 ट्रांजिट बूथ और 16 मोबाइल टीमें भी बनाई गई हैं, जो 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की दो बूंद दवा पिलाएंगी.
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आनंद उपाध्याय ने ईटीवी भारत को बताया कि इस विशेष अभियान में जिले के लगभग 2 लाख 92 हजार 860 बच्चों को दवा पिलाई जाएगी. जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. सर्वेश यादव के कहा कि अभियान को सफल बनाने के लिए करीब 700 टीमें लगाई गई हैं. हमारा प्रयास है कि एक भी बच्चा छूट न जाए. जिला मुख्यालय पर एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहां रोजाना शाम को अभियान की समीक्षा की जाएगी.
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आनंद उपाध्याय ने बताया कि हमारी प्लानिंग और टीम बहुत बेहतर है. किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होगी. यदि कोई लापरवाही पकड़ में आती है तो कार्रवाई की जाएगी.
जिलाधिकारी डॉ. अंकुर ने कहा कि पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो चुकी है, जो आगामी शुक्रवार तक चलेगा. इसके बाद छूटे हुए बच्चों को कवर करने के लिए स्वास्थ्य टीमें घर-घर जाकर पोलियो की खुराक पिलाएंगी. उन्होंने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि सभी माता-पिता अपने बच्चों को नजदीकी बूथों पर जरूर ले जाएं, वहां आशा और एएनएम कार्यकर्ता रहेंगी. हम सब जानते हैं कि पोलियो होने पर शरीर को कितने गंभीर लक्षणों का सामना करना पड़ता था. इसी भयावह बीमारी से बचने के लिए यह वैक्सीन बूथों और घर-घर जाकर पिलाई जा रही है. मेरी सभी से अपील है कि अपने बच्चों को पोलियो की खुराक जरूर दिलवाएं.
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