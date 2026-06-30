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जहां कभी गोलियों की गूंज थी, वहां पहली बार पहुंची जिंदगी की दो बूंदें, आजादी के बाद पहली बार कन्हईगुड़ा में पोलियो अभियान

सुकमा : बस्तर से नक्सलवाद की खात्मे के साथ बदलाव की तस्वीरें आने लगी है. सुकमा के कन्हईगुडा गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच हो रही है. सुकमा के घने जंगलों के बीच बसा कोंटा विकासखंड का कन्हईगुड़ा कभी उस पहचान से जाना जाता था, जहां सरकारी अमले का पहुंचना लगभग असंभव माना जाता था. वर्षों तक माओवाद की दहशत, बारूदी सुरंगों का खतरा और बंदूकों की गूंज ने इस गांव को विकास की मुख्यधारा से दूर रखा. लेकिन अब तस्वीर बदल रही है. आजादी के दशकों बाद पहली बार स्वास्थ्य विभाग की टीम इस गांव तक पहुंची और यहां के 18 मासूम बच्चों को जीवनरक्षक पोलियो की खुराक पिलाई ग.।यह केवल एक स्वास्थ्य अभियान नहीं था, बल्कि उस बदलते बस्तर की तस्वीर है, जहां अब डर पर विश्वास और हिंसा पर मानवता जीतती दिखाई दे रही है.

दुर्गम गांव कन्हईगुड़ा तक पहुंचना आसान नहीं था. स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और मितानिन ने जंगलों, पहाड़ों और कठिन पगडंडियों को पार करते हुए लंबी दूरी तय की. उनका उद्देश्य सिर्फ एक था कोई भी बच्चा पोलियो की दवा से वंचित न रह जाए. टीम ने गांव पहुंचकर 18 बच्चों को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत दवा पिलाई. पल्स पोलियो अभियान का यह तीसरा और अंतिम दिन था, लेकिन इस गांव के लिए यह दिन इतिहास बन गया. पहली बार गांव के बच्चों तक सरकार की यह महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा पहुंच सकी.

सुकमा में दो बूंद जिंदगी की (ETV BHARAT)

कन्हईगुड़ा में पहुंच रही स्वास्थ्य सेवाएं

एक समय ऐसा भी था जब इस इलाके में स्वास्थ्य कर्मियों का प्रवेश लगभग नामुमकिन था. माओवाद के भय के कारण कई बार स्वास्थ्य दलों को गांव की सीमा से ही वापस लौटना पड़ता था. ग्रामीणों में भी भय का माहौल था और सरकारी कर्मचारियों के आने को लेकर आशंका बनी रहती थी. परिणाम यह हुआ कि वर्षों तक यहां के लोग बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रहे.

पल्स पोलियो अभियान में हेल्थ विभाग की टीम (ETV BHARAT)

बीते वर्षों में इस पूरे क्षेत्र ने हिंसा और संघर्ष के कई दर्दनाक दौर देखे हैं. सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़, बारूदी विस्फोट और लगातार असुरक्षा के कारण विकास कार्य प्रभावित होते रहे. ऐसे माहौल में शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जैसी मूलभूत सेवाओं का गांव तक पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं था. लेकिन अब हालात धीरे-धीरे बदल रहे हैं. सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने और प्रशासन की लगातार पहुंच बढ़ने से दुर्गम गांवों तक सरकारी योजनाएं पहुंचने लगी हैं. स्वास्थ्य विभाग भी अब उन इलाकों तक पहुंच रहा है, जहां कभी कदम रखना जोखिम भरा माना जाता था.