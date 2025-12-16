ETV Bharat / state

धमतरी में पल्स पोलियो अभियान, 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को इस दिन पिलाई जाएगी दवा

धमतरी में 1 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलिया की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है.

PULSE POLIO CAMPAIGN
पल्स पोलियो अभियान (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 16, 2025 at 10:08 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: बच्चों को पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान का आयोजन 21 दिसंबर 2025 को किया जा रहा है. इस अभियान के अंतर्गत धमतरी के 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक उनके निकटतम निर्धारित पोलियो बूथ पर पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी.

धमतरी के 772 बूथ में 1 लाख 10 हजार से ज्यादा बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स

कलेक्ट्रेट से मिली जानकारी के अनुसार धमतरी जिले में कुल 772 पोलियो बूथों के माध्यम से 1 लाख 10 हजार 553 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. अभियान को सफल बनाने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के साथ-साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, कोटवार, प्रशिक्षु महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और पैरामेडिकल छात्रों की ड्यूटी लगाई गई है. पोलियो की दवा की समय पर उपलब्धता और कार्य की प्रभावी निगरानी के लिए सभी पोलियो बूथों को सेक्टर में विभाजित किया गया है. हर सेक्टर के लिए एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है.

Pulse polio campaign in Dhamtari
धमतरी में पल्स पोलियो अभियान (ETV Bharat Chhattisgarh)

सार्वजनिक स्थलों में भी पोलियो बूथ

सभी विकासखंडों को जोन में विभाजित कर जिला स्तर के अधिकारियों को निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है. अभियान की व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी इलाकों में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भी पोलियो बूथ बनाए गए हैं. वहीं खदानों, ईंट-भट्टों, छात्रावासों, मदरसों एवं छूटे हुए क्षेत्रों में बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने के लिए ट्रांजिट टीमों और मोबाइल टीमों का गठन किया गया है.

22 और 23 दिसंबर को घर घर जाएंगे कार्यकर्ता

21 दिसंबर को बूथों पर दवा पिलाने के बाद 22 एवं 23 दिसम्बर को सभी कार्यकर्ता घर-घर जाकर छूटे हुए बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएंगे. अभियान के दौरान जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे, जो 24 घंटे एक्टिव रहेंगे. कंट्रोल रूम में हर दो घंटे में प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है.

धमतरी कलेक्टर की अपील

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए फील्ड स्टाफ को जरूरी प्रशिक्षण दिया जा रहा है. जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अभिभावकों से अपील की गई है कि वे 21 दिसंबर को अपने 0 से 5 वर्ष के बच्चों को नजदीकी पोलियो बूथ पर लाकर दवा अवश्य पिलाएं, ताकि पोलियो मुक्त समाज के लक्ष्य को साकार किया जा सके. साथ ही 22 और 23 दिसंबर को घर-घर भ्रमण के दौरान स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का सहयोग कर छूटे हुए बच्चों को दवा पिलाने में सहभागिता निभाने का आग्रह किया गया है. यह अभियान बच्चों के उज्ज्वल एवं स्वस्थ भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

अबूझमाड़ में नक्सल क्षेत्र प्रोत्साहन भत्ता की मांग, डॉक्टरों ने किया ओपीडी बहिष्कार
"जो भी यात्रा होती है वह यूनिवर्सिटी के नियमानुसार और परमिशन से होती है", सरकारी गाड़ी के दुरुपयोग के आरोप पर डीन का जवाब
सरगुजा में तापमान हुआ धड़ाम, पारा पहुंचा 5 डिग्री के नीचे, मैनपाट में पर्यटकों की मौज

TAGGED:

DHAMTARI
पल्स पोलियो अभियान
दो बूंद जिंदगी की
PULSE POLIO CAMPAIGN DHAMTARI
PULSE POLIO CAMPAIGN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.