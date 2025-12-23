पल्स पोलियो अभियान : दुर्गम पहाड़ियां पार कर गांव पहुंची मेडिकल टीम, 23 बच्चों को मिली भविष्य रक्षक दवा
सुकमा इलाके में पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दुर्गम पहाड़ियों का सफर तय किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 23, 2025 at 7:31 PM IST
नवीन कश्यप,सुकमा
सुकमा : पल्स पोलियो अभियान की असली तस्वीर तब सामने आती है, जब स्वास्थ्य कर्मी जोखिम, थकान और डर से ऊपर उठकर उन इलाकों तक पहुंचते हैं, जहां तक पहुंचना एक संघर्ष है. कोंडा सांवली उप स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत आने वाला सुदूर गांव पोरो कोंडा सांवली इसी संघर्ष की तस्वीर पेश करता है. इस गांव तक पहुंचने का मतलब सिर्फ दूरी तय करना नहीं, बल्कि प्रकृति की कठोर परीक्षा से गुजरना है. यहां न सड़क है, न पुल और न ही किसी वाहन के पहुंचने की संभावना. चारों ओर ऊंचे-ऊंचे पहाड़, घने जंगल और संकरी पगडंडियां हैं, जो हर कदम पर अनजान खतरे का एहसास कराती हैं.
मुश्किल था सफर,लेकिन हौसले थे बुलंद
पल्स पोलियो अभियान के दौरान जब स्वास्थ्य विभाग की टीम को इस गांव में बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य मिला, तब यह तय था कि ये सफर आसान नहीं होगा.सुबह की हल्की रोशनी में स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने कंधों पर वैक्सीन बॉक्स, जरूरी कागज के साथ उम्मीदों का बोझ उठाया. जंगल के बीच से पहाड़ पार करने थे, वो भी पैदल. रास्ते में जगह-जगह पथरीली चढ़ाई, फिसलन भरी ढलाने और जंगल की खामोशी थी. घनघोर जंगल के बीच हर आहट अनजाने खतरे का अंदेशा पैदा करती थी. इस यात्रा में थकान से जब पैर थकते तो दिमाग कहता कि चलो अभी और चलो,यदि नहीं चले तो किसी बच्चे तक दवा नहीं पहुंचेगी.
थके शरीर को मासूमों की मुस्कान ने दी राहत
कई घंटों की कठिन पदयात्रा के बाद जब टीम पोरो कोंडा सांवली गांव पहुंची, तो वहां का दृश्य दिल को छू लेने वाला था. कच्चे मकान, सीमित संसाधन और मासूम चेहरों को देखकर स्वास्थ्यकर्मियों की थकान छू मंतर हो गई.जिन मासूम चेहरों ने सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मियों की टीम को देखा उन्हें ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि ये लोग उनके ही भविष्य को एक अनजान खतरे से बचाने आए हैं. स्वास्थ्य कर्मियों को देखकर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली. यह सिर्फ सरकारी अमला नहीं था, बल्कि भरोसे की एक किरण थी, जो पहाड़ों को पार कर गांव तक पहुंची थी.
पल्स पोलियो अभियान नहीं, जिम्मेदारी भी
इस अभियान के तहत गांव के 23 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई. हर बच्चे को दवा पिलाते वक्त स्वास्थ्य कर्मियों की आंखों में थकान नहीं, बल्कि संतोष था. किसी मां की कांपती हुई हथेलियों में जब बच्चे को सुरक्षित देखकर मुस्कान आई, तो वह पल सारी पीड़ा को भुला देने वाला था. यही वो क्षण है, जो इस अभियान को एक साधारण कार्यक्रम से कहीं ऊपर उठाता है. स्वास्थ्य अमले को इस दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा दुर्गम रास्ते, समय का दबाव और शारीरिक थकावट.
फिर भी किसी स्वास्थ्यकर्मी ने शिकायत नहीं की. क्योंकि इनके लिए यह सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है उन बच्चों के प्रति जिन्हें अपनी जरुरत बताने के लिए भी इशारों का सहारा लेना पड़ता है. स्वास्थ्यकर्मियों के इस जज्बे को कलेक्टर अमित कुमार ने भी सराहा है. कलेक्टर अमित कुमार ने कहा कि पल्स पोलियो अभियान को जिले में शत-प्रतिशत सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें दुर्गम से दुर्गम इलाकों तक पहुंच रही हैं. पोरो कोंडा सांवली जैसे दूरस्थ गांवों में पैदल पहुंचकर बच्चों को दवा पिलाना प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.
हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी बच्चा इस अभियान से छूटे नहीं. जिले में बच्चों को पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए प्रभावशाली पहल की गई- अमित कुमार,कलेक्टर
पल्स पोलियो अभियान के लिए प्लान
आपको बता दें कि कलेक्टर अमित कुमार के कुशल नेतृत्व में पल्स पोलियो अभियान को मिशन मोड में संचालित किया गया, जिसके तहत पहले ही दिन 33 हजार 273 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर उन्हें सुरक्षित किया गया. स्वास्थ्य विभाग ने जिले में 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के कुल 37 हजार 815 बच्चों को कवर करने का लक्ष्य रखा था. प्रशासन की मजबूत योजना, सतत निगरानी और समर्पित टीमवर्क का परिणाम रहा कि सभी बूथों पर अभियान सुचारू रूप से संपन्न हुआ. बाकी बचे लक्ष्य को पूरा करने अब 22 और 23 दिसम्बर को स्वास्थ्यकर्मियों की टीम घर-घर दस्तक देगी.
स्वास्थ्य विभाग की टीम का मिशन पूरा
स्वास्थ्य विभाग टीम की माने तो ऐसे इलाकों में काम करना प्रशासनिक इच्छाशक्ति और जमीनी समर्पण की असली परीक्षा होती है. पोरों कोंडा सांवली तक पहुंचकर स्वास्थ्य कर्मियों ने यह साबित कर दिया कि सरकारी योजनाएं तभी सार्थक होती हैं, जब उन्हें लागू करने वाले लोग अपने काम को मिशन मानते हैं. पल्स पोलियो अभियान की सफलता की कहानी विज्ञापनों में नहीं, बल्कि उन पैरों के छालों में छिपी है, जो पहाड़ों पर चलते हुए पड़े. यह कहानी उन हाथों की है, जो जिम्मेदारी का बोझ उठाकर थकने के बाद भी बच्चे को दवा पिलाने से नहीं रुके. यह कहानी उस विश्वास की है, जो जंगलों और पहाड़ों को पार कर गांव-गांव तक पहुंचा. वास्तव में, यह खबर किसी अभियान की नहीं यह एक संघर्ष, एक संकल्प और एक मानवीय जज़्बे की है, जो ये बताती है कि जब इरादा मजबूत हो, तो सबसे कठिन रास्ते भी मंजिल तक ले जाते हैं.
बालोद में पल्स पोलियो अभियान का मजाक, जनपद सदस्य पी रहे पोलियो ड्रॉप्स
छत्तीसगढ़ सरकार ने साल 2026 को महतारी गौरव वर्ष किया घोषित