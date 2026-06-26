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कोरिया जिले में 28 जून को पल्स पोलियो अभियान, 34 हजार से ज्यादा बच्चों को पिलाई जाएगी ‘दो बूंद जिंदगी की’

कोरिया: जिले में बच्चों को पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्रीय सघन पल्स पोलियो अभियान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. 28 जून 2026 को जिलेभर में विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के 34 हजार से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है.

बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने अभियान को सफल बनाने के लिए रणनीति तैयार की है. जिलेभर में कुल 341 पोलियो बूथ बनाए गए हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौजूद रहकर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएंगी. अभियान के दौरान यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी बच्चा पोलियो की दवा से वंचित न रह जाए.

सार्वजनिक जगहों पर भी जाएगी टीम

पोलियो बूथ के अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हाट-बाजार और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं. स्वास्थ्य विभाग की टीमें जरूरत के अनुसार घर-घर पहुंचकर भी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का काम करेंगी. जिला कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि सभी माता-पिता अपने 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को 28 जून को नजदीकी पोलियो बूथ पर जरूर लेकर जाएं और उन्हें ‘दो बूंद जिंदगी की’ अवश्य पिलाएं.

पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों के जीवन को स्थायी रूप से प्रभावित कर सकती है, लेकिन समय पर पोलियो की खुराक देकर इससे बचाव किया जा सकता है. अभियान की सफलता के लिए जनसहभागिता बेहद जरूरी है.- रोक्तिमा यादव, कलेक्टर कोरिया

सहयोग की अपील

कलेक्टर ने जिले के नागरिकों से अपील की कि जब स्वास्थ्य कर्मी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने घर पहुंचे तो उनका सहयोग करें और यह संकल्प लें कि जिले का कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित नहीं रहेगा. ‘दो बूंद जिंदगी की’ सिर्फ एक दवा नहीं, बल्कि बच्चों के सुरक्षित भविष्य की सुरक्षा है. एक छोटी सी सावधानी बच्चों को जीवनभर की परेशानी से बचा सकती है. जब हर बच्चा स्वस्थ और सुरक्षित होगा, तभी समाज और देश मजबूत बनेगा.

स्वास्थ्य विभाग ने जिलेवासियों से अपील की है कि 28 जून को अपने नजदीकी पोलियो बूथ पर पहुंचकर बच्चों को पोलियो की खुराक जरूर दिलाएं और पोलियो मुक्त भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएं.