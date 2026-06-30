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दो बूंद जिंदगी की: सुकमा के दुर्गम इलाकों में पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम, गांव वालों ने किया स्वागत

सुकमा कलेक्टर अमित कुमार के निर्देश पर जिले में विशेष पोलियो अभियान चलाया जा रहा है. अभियान के तहत जिले के करीब 39 हजार बच्चों को चिन्हित कर पोलियो की जीवनरक्षक खुराक पिलाई जा रही है. स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार दूरस्थ और संवेदनशील गांवों तक पहुंचकर यह सुनिश्चित कर रही हैं कि कोई भी बच्चा इस सुरक्षा कवच से वंचित न रहे.

सुकमा: पल्स पोलियो अभियान का आज तीसरा और अंतिम दिन है. स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इन तीन दिनों में सुकमा जिले के सभी गांवों में पहुंचकर बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य लगभग पूरा कर चुकी है. जिन गांवों में कभी गोलियों की आवाज गूंजा करती थी, वहां आज बच्चे शोर मचाते हुए गांव वालों को बता रहे हैं कि नर्स दीदी आई हैं और बच्चों को दवा पिला रही हैं. पल्स पोलियो अभियान के तहत गांव-गांव पहुंचकर स्वास्थ्य कार्यकर्ता पांच साल तक के बच्चों को दवा पिला रहे हैं. कभी माओवाद का सबसे मजबूत गढ़ माने जाने वाले पूवर्ती गांव में आज बदलाव साफ दिखाई दे रहा है. जिस गांव का नाम कभी नक्सली घटनाओं और सुरक्षा चुनौतियों के कारण चर्चा में रहता था, वहां अब स्वास्थ्य कर्मियों की दस्तक सुनाई दे रही है. यह दृश्य बताता है कि अब विकास की किरण उन इलाकों तक भी पहुंच रही है, जो वर्षों तक मुख्यधारा से कटे रहे.

इस अभियान की सबसे भावुक तस्वीर पूवर्ती से सामने आई है. जहां कभी सरकारी कर्मचारी सुरक्षा के बिना जाने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वहीं आज स्वास्थ्य कार्यकर्ता बेखौफ होकर गांव की गलियों में घूम रहे हैं. वे हर घर तक पहुंच रहे हैं, बच्चों का हालचाल पूछ रहे हैं और उन्हें पोलियो की दो बूंद पिलाकर स्वस्थ भविष्य की नींव रख रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग की टीम अब तक पूवर्ती जैसे संवेदनशील गांव में 170 बच्चों को पोलियो की दवा पिला चुकी है. यह केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि उस भरोसे का प्रतीक है, जो वर्षों बाद शासन, प्रशासन और ग्रामीणों के बीच फिर से मजबूत हुआ है.

कभी नक्सली कमांडर का गढ़ था पूवर्ती

एक समय ऐसा था जब पूवर्ती का नाम सुनते ही लोगों के मन में भय का माहौल बन जाता था. गांव तक पहुंचना कठिन था और सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाना बड़ी चुनौती माना जाता था. लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के साथ-साथ नियमित स्वास्थ्य सेवाएं भी गांव तक पहुंचने लगी है. पोलियो अभियान के दौरान स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने केवल बच्चों को दवा ही नहीं पिलाई, बल्कि ग्रामीणों को टीकाकरण, स्वच्छता और बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक किया.

दो बूंद जिंदगी की (ETV Bharat)

ग्रामीणों ने भी पूरे उत्साह के साथ अपने बच्चों को पोलियो की खुराक दिलाई. स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने बताया कि उनकी टीम लगातार अंदरूनी और संवेदनशील गांवों में घर-घर जाकर पांच वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दो बूंद पिला रही हैं. उन्होंने कहा कि पूवर्ती जैसे गांव में भी ग्रामीणों का पूरा सहयोग मिल रहा है. अब तक यहां 170 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जा चुकी हैं और टीम का प्रयास है कि कोई भी बच्चा इस जीवनरक्षक खुराक से वंचित न रहे.



हर बच्चे को दवा पिलाना ही अभियान की सफलता-कलेक्टर

सुकमा कलेक्टर अमित कुमार ने कहा कि जिले का एक भी बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न रहे, यही प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें दूरस्थ और संवेदनशील क्षेत्रों तक पहुंचकर घर-घर बच्चों को पोलियो की दवा पिला रही है. उन्होंने कहा कि पूवर्ती जैसे गांवों तक स्वास्थ्य सेवाओं का पहुंचना जिले में आ रहे सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है. पूवर्ती की यह बदलती तस्वीर केवल एक गांव की कहानी नहीं, बल्कि पूरे बस्तर में हो रहे परिवर्तन का संदेश है. जहां कभी बंदूकें और बारूद की गूंज सुनाई देती थी, वहां आज मासूम बच्चों की किलकारियां, स्वास्थ्य कर्मियों की सेवा और बेहतर भविष्य की उम्मीद सुनाई दे रही है.

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