पल्स पोलियो अभियान 2025: स्वास्थ्य मंत्री ने बच्चों को पिलाई दो बूंद जिदंगी की

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 2025 के तहत देशभर में 21 से 23 दिसंबर तक 0 से 5 वर्ष के बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जा रही है. आज जो बच्चे दवा लेने से छूट जाएंगे उनको कल और परसों 2 दिनों के भीतर घर जाकर दवा पिलाया जाएगा. इसी कड़ी में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और मनेंद्रगढ़ से बीजेपी विधायक श्यामबिहारी जायसवाल ने जिला चिकित्सालय चिरमिरी में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की. स्वास्थ्य मंत्री ने शून्य से पांच साल के बच्चों को पोलियो ड्राप्स की दो बूंद जिंदगी की पिलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जो बच्चे आज छूट जाएंगे उनको 22 और 23 तारीख को दवा पिलाई जाएगी. श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि हम ये लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि सभी बच्चों को दवा मिल जाए.

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि शून्य से 5 साल का कोई भी बच्चा पोलियो ड्राप पीने से वंचित न रहे, इसका सभी लोग ध्यान रखें. आज प्रदेश भर के हॉस्पिटलों में ये अभियान चल रहा है. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आज जो बच्चे छूट जाते हैं तो 22 व 23 तारीख को स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, मितानिन बहनें, नर्सें व आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं सब लोग मिलकर पोलियो की दवा बच्चों को घर घर जाकर पिलाएंगे.

जिला हास्पिटल में सिटी स्कैन मशीन लगने वाली है, जिसके लिए डॉक्टरों को जगह चिन्हांकित करने के निर्देश दिए गए हैं. जिन अस्पतालों में ऑपरेशन भी होते हैं और 50 बैड ऊपर बनना है, उसको जल्द से जल्द 15 जनवरी तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं: श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री

पल्स पोलियो अभियान 2025 का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री के कर कमलों द्वारा किया गया है. पहले दिन ही प्रयास रहेगा कि 99% कवरेज कर लें, फिर भी छूट जाएगा तो दो दिनों में घर-घर पहुंचकर इस अभियान को पूरा करेंगे: अविनाश खरे, सीएचएमओ

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पल्स पोलियो अभियान का उद्देश्य जीरो से पांच साल के बच्चों को पोलियो से बचाना है. इस अभियान के तहत बच्चों को पोलियो ड्राप्स की दो बूंद पिलाई जाती है, जिससे बच्चे पोलियो से सुरक्षित रह सकें.

क्या है पल्स पोलियो अभियान

पल्स पोलियो अभियान सरकार की ओर से 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए चलाया गया एक टीकाकरण प्रोग्राम है. अभियान में पोलियो ड्रॉप्स (ओरल पोलियो वैक्सीन - OPV) बच्चों को पिलाई जाती है. अभियान का लक्ष्य देश से पोलियो का पूरी तरह उन्मूलन करना है, जो पोलियोमाइलाइटिस नामक वायरस से होने वाली एक गंभीर बीमारी है. अभियान की शुरुआत 1995 में की गई.