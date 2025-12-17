ETV Bharat / state

पल्स पोलियो अभियान 2025: 21 से 23 दिसंबर तक पिलाई जाएगी बच्चों को दवा

रायपुर: पोलियो दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ में पोलियो अभियान का आयोजन 21 से 23 दिसंबर 2025 तक किया जाएगा. अभियान के पहले दिन 21 दिसंबर को प्रदेशभर में 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है. 22 और 23 दिसम्बर को पोलियो की खुराक से छूटे हुए बच्चों को घर घर जाकर खुराक पिलाई जाएगी. अभियान के बेहतर संचालन को लेकर आज मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर में राज्य स्तरीय टीकाकरण टास्क फोर्स समिति की अहम बैठक ली गई.

बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव अमित कटारिया ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं. जिसमें कहा गया है कि पल्स पोलियो अभियान में कोई भी बच्चा छूट न जाए. इसके लिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार, घर-घर पहुंच और संवेदनशील इलाकों पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिए गए. सचिव अमित कटारिया ने कहा कि 21 दिसंबर को अभियान की सफलता पूरे कार्यक्रम की दिशा तय करेगी.

अभियान में छूटे हुए बच्चों को भी किया जाएगा कवर

बैठक में डॉ. संजीव कुमार झा (संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं), डॉ. निर्मला यादव (संयुक्त संचालक, आरसीएच), डी. एस. मरावी (महिला एवं बाल विकास विभाग), बी. एल. देवांगन (लोक शिक्षण विभाग), निशा सिंह (यूएनडीपी), नितिन पाटिल विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने विभागीय समन्वय के साथ 21 दिसंबर को अभियान को शत-प्रतिशत सफल बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई. बैठक में उप संचालक एवं राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉ वी. आर. भगत ने समिति को अभियान की संपूर्ण रूपरेखा, माइक्रो प्लानिंग, बूथ व्यवस्था, मोबाइल टीमों, ट्रांजिट टीमों और निगरानी तंत्र की विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने बताया कि अभियान तीन दिनों तक चलाया जाएगा, ताकि छूटे हुए बच्चों को भी कवर किया जाएगा.

पल्स पोलियो अभियान का उद्देश्य

पल्स पोलियो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक टीकाकरण अभियान है जिसका उद्देश्य 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को पोलियो वायरस से बचाव के लिए टीका लगाकर भारत में पोलियोमाइलाइटिस (पोलियो) का उन्मूलन करना है.