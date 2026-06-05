मिट्टी वाले रोगों से बची रहेंगी दलहनी फसलें, आईआईपीआर में बायोपेस्टीसाइड तैयार
मिट्टीवाले रोगों से बचेंगी दलहनी फसलें: IIPR में बायोपेस्टीसाइड तैयार. किसानों के लिए उपयोगी साबित होगा, चना-मसूर के परीक्षण में कामयाबी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 5, 2026 at 10:55 AM IST
कानपुर: अभी तक देशभर के ऐसे किसान, जो दलहनी फसलों में मिट्टी से होने वाले रोगों को लेकर बहुत अधिक परेशान रहते थे. उनकी फसल खराब हो जाती थी. उनके लिए अब भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान (आईआईपीआर) से राहत भरी खबर सामने आई है.
पिछले पांच-छह सालों से संस्थान के वैज्ञानिक एक बायोपेस्टीसाइड तैयार कर रहे थे, जिसके बनने के बाद अब उसका पेटेंट केंद्र सरकार से जारी हो गया. यानी अब किसान इस बायो पेस्टीसाइड का उपयोग कर अपनी फसलों को मृदा जनित रोगों से बचा सकेंगे.
उनकी फसल में किसी तरह का कोई कीट भी नहीं लगेगा और सिल्वर जैव नैनो तकनीक पर बने इस बायो पेस्टीसाइड में किसी तरह का कोई केमिकल भी उपयोग नहीं किया गया है.
इस पूरे मामले को लेकर संस्थान के निदेशक डा. जीपी दीक्षित ने बताया, संस्थान के वैज्ञानिकों ने पहली बार सिल्वर जैव नैनो तकनीक से बायोपेस्टीसाइड बनाया है. इसमें सिल्वर के नैनोकणों का उपयोग किया गया.
साथ ही इसके सफल संश्लेषण व गुणवत्ता का परीक्षण भी आधुनिक तकनीकों- यूवी विजिबल, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रान माइक्रोस्कोपी, फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी तथा एक्सरे विवर्तन के माध्यम से किया गया.
उन्होंने बताया, चना और मसूर की फसलों में जब संस्थान के अंदर इसका परीक्षण किया गया, तो उसके सार्थक परिणाम सामने आए. इसके उपयोग से पौधों में बीज अंकुरण, जड़ों का विकास, तनों में वृद्धि व रोगों में पूरी तरह से नियंत्रण दिखा.
कीटनाशक व फफूंदीनाशक का टिकाऊ विकल्प बनेगा बायोपेस्टीसाइड: निदेशक डा.जीपी दीक्षित ने कहा, जो जैव नैनो तकनीक से बायो पेस्टीसाइड संस्थान में तैयार किया गया वह आने वाले समय में कीटनाशक व फफूंदीनाशक का एक बेहतर विकल्प बनेगा.
इस तकनीक से रोग प्रबंधन प्रभावी होगा और पौधों की वृद्धि व मिट्टी का स्वास्थ्य बढ़ाने में भी ये सहायक सिद्ध होगा. इस बायो पेस्टीसाइड को तैयार करने वाली टीम में डा. राजकुमार मिश्रा व डा. सोनिका पांडेय शामिल रहे हैं.