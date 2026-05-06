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ट्रेनों में बेवजह चेन खींचना पड़ेगा भारी: एक साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान, उत्तर रेलवे ने जारी की चेतावनी

रेलवे ने दिल्ली मंडल के अंतर्गत उन हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान की है जहां चेन खींचने की घटनाएं सबसे अधिक होती हैं.

भारतीय रेल
भारतीय रेल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 6, 2026 at 10:16 PM IST

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नई दिल्ली: भारतीय रेलवे में यात्रा के दौरान बिना ठोस कारण अलार्म चेन खींचना न केवल सहयात्रियों के लिए परेशानी का सबब बनता है, बल्कि अब ऐसा करने वालों पर रेलवे प्रशासन बेहद सख्त रुख अपना रहा है. उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल ने यात्रियों से अपील की है कि वे इस सुविधा का दुरुपयोग न करें, क्योंकि यह एक दंडनीय अपराध है.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि अलार्म चेन खींचना केवल आपातकालीन स्थितियों के लिए बनाया गया है. यदि कोई व्यक्ति देर से आने, बीच के स्टेशनों पर उतरने या चढ़ने जैसे तुच्छ कारणों से चेन खींचता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत कार्रवाई की जाएगी. इस अपराध के लिए दोषी को एक साल तक की जेल, 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ भुगतनी पड़ सकती हैं.

हजारों लोग हो चुके हैं गिरफ्तार
उत्तर रेलवे की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अलार्म चेन के दुरुपयोग के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. वर्ष 2025 में इस अपराध के लिए 5180 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. वहीं साल 2026 के पहले चार महीनों (अप्रैल तक) में ही 1483 व्यक्तियों को जेल भेजा जा चुका है. अधिकारी ने स्पष्ट किया कि चेन खींचने से न सिर्फ उस ट्रेन के संचालन पर असर पड़ता है, बल्कि पीछे आ रही अन्य मेल, एक्सप्रेस व उपनगरीय ट्रेनों की समयपालन भी बुरी तरह प्रभावित होती है.

इन संवेदनशील इलाकों पर विशेष नजर
रेलवे ने दिल्ली मंडल के अंतर्गत उन हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान की है जहां चेन खींचने की घटनाएं सबसे अधिक होती हैं. इनमें गाजियाबाद, गुरुग्राम, नई दिल्ली, पानीपत, रोहतक के साथ-साथ दिल्ली-गाजियाबाद-मुजफ्फरनगर व नई दिल्ली-सोनीपत-कुरुक्षेत्र जैसे रेल खंड शामिल हैं. इन क्षेत्रों में आरपीएफ व रेलवे कर्मचारी विशेष निगरानी रख रहे हैं.

कब खींचे चेन और क्या हैं विकल्प
हिमांशु शेखर उपाध्याय के अनुसार केवल आग लगने, स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति, आपराधिक गतिविधि या चढ़ते-उतरते समय होने वाली दुर्घटनाओं जैसे गंभीर मामलों में ही चेन खींचना वैध है. अन्य गैर-आपातकालीन जरूरतों के लिए यात्री इन विकल्पों को अपना सकते हैं. टीटीई (TTE) या ट्रेन स्टाफ से संपर्क करें, रेल मदद हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल करें या सहयात्रियों से सहायता मांगें.

रेलवे ने यात्रियों से यह भी आग्रह किया है कि वे ट्रेन के निर्धारित समय से कम से कम 30 मिनट पहले स्टेशन पहुंचे, जिससे हड़बड़ी में अवैध रूप से चेन खींचने की नौबत ही न आए. यात्रियों के सहयोग से ही रेल सेवाओं को सुरक्षित व समयबद्ध बनाया जा सकता है.

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