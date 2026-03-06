ETV Bharat / state

मेरठ की पुलकिता अंजना गोपाल बनीं IPS, यूपीएससी एग्ज़ाम में मिली 828वीं रैंक

पहली बार प्री परीक्षा न निकलने पर पुलकिता निराश हो गई थीं. ( Photo Credit: ETV Bharat )

उनके पिता कृष्णगोपाल ओएनजीसी में शीर्ष अधिकारी रह चुके हैं और मां अंजना पेशे से एडवोकेट हैं.पुलकिता ने अपनी स्कूली शिक्षा द मिलेनियम स्कूल से पूरी की और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान में एमएससी की डिग्री हासिल की.

परिवार का सहयोग और शैक्षणिक पृष्ठभूमि: पुलकिता का कहना है कि वह वर्दी पहनकर देश की सेवा करेंगी और यह सपना उन्होंने बचपन में ही देखा था. पुलकिता अंजना गोपाल उर्फ मुस्कान ने इस उपलब्धि से मेरठ समेत अपने परिवार का मान बढ़ाया है.

मेरठ: यूपीएससी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम शुक्रवार को घोषित हुआ. मेरठ की पुलकिता अंजना गोपाल ने इस प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता पाई है. यह उनका यूपीएससी का दूसरा प्रयास था, जबकि पहली बार में वह प्री परीक्षा पास नहीं कर पाई थीं. इस बार उन्होंने अपने बचपन के सपने को पूरा कर दिखाया है.

निराशा को मात देकर चुनी सफलता की राह: पुलकिता ने बताया कि पहली बार प्री परीक्षा न निकलने पर वह काफी निराश हो गई थीं. लेकिन इस कठिन समय में उनके माता-पिता और भाई-बहन ने उन्हें लगातार मोटिवेट किया. घर पर रहकर ही उन्होंने समाजशास्त्र विषय के साथ तैयारी जारी रखी और महज 2 साल की मेहनत में आईपीएस अधिकारी बनने का मुकाम हासिल किया. उनका संकल्प है कि वह पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ देश की सेवा में अपना योगदान देंगी.

माता-पिता के साथ पुलकिता. (Photo Credit: ETV Bharat)

मेहनत और लगन का यादगार परिणाम: पुलकिता की सफलता की खबर मिलते ही उनके घर पर जश्न का माहौल है और लोग बधाइयां देने पहुंच रहे हैं. उनके छोटे भाई अंकेश और बहन दीक्षा को अपनी बहन की इस कड़ी मेहनत पर बेहद गर्व है. दीक्षा ने बताया कि पुलकिता परीक्षा के समय नियमित रूप से 14-14 घंटे पढ़ाई करती थीं. उनकी यह मेहनत आज पूरे परिवार के लिए एक यादगार और गौरवशाली क्षण बन गई है.

सोशल मीडिया से दूरी और YouTube का सहारा: अपनी तैयारी के दौरान पुलकिता ने खुद को सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर रखा था. उन्होंने अपनी पढ़ाई में यूट्यूब का सहारा लिया जिससे उन्हें कठिन विषयों को समझने में काफी मदद मिली. पढ़ाई के साथ-साथ उन्हें योग करना और हिंदी फिल्मों के गाने सुनना भी बहुत पसंद है. वह मानती हैं कि तनाव कम करने के लिए शौक पूरे करना भी जरूरी है.

पुलकिता अंजना गोपाल ने मेरठ का नाम रोशन किया. (Photo Credit: ETV Bharat)

युवाओं के लिए सफलता का मंत्र: पुलकिता ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक विशेष संदेश दिया है. उन्होंने कहा कि युवाओं को परिणाम की चिंता किए बिना केवल अपनी मेहनत पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. यदि कभी असफलता मिले तो हताश होने के बजाय नियमित पढ़ाई जारी रखनी चाहिए. उनका मानना है कि निरंतर प्रयास करने वालों के साथ अंत में सब अच्छा ही होता है.

