'पाकिस्तान चिल्लाता रहे कश्मीर दे दो, उसे तस्वीर भी नहीं मिलेगी', राष्ट्र संत पुलक सागर महाराज

राष्ट्र संत पुलक सागर महाराज ने केंद्र सरकार पर नई यूजीसी गाइडलादन को लेकर निशाना साधा.

राष्ट्र संत पुलक सागर महाराज (ETV Bharat Dungarpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 30, 2026 at 1:43 PM IST

डूंगरपुर: सागवाड़ा नगर के ऋषभ वाटिका में हिंदू सम्मेलन में शुक्रवार को राष्ट्र संत पुलक सागर महाराज ने कहा कि जब तक भारत में भारत माता के सपूत हैं. डॉक्टर साहब, गुरुजी और हम जैसे लोग हैं, तब तक पाकिस्तान चिल्लाता रहे 'कश्मीर दे दो, कश्मीर दे दो', कश्मीर तो छोड़ो, हम उसे कश्मीर की तस्वीर भी देने को तैयार नहीं हैं और वह कश्मीर मांग रहा है.

राष्ट्र संत पुलक सागर महाराज ने कहा कि कश्मीर कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है. ये हमारी हाथों की लकीर है, तकदीर है, ये हम कैसे दे दें. उन्होंने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि पाकिस्तान हमेशा मांगता ही रहता है. अमेरिका से कहता है तोप ओर पिस्टन दे दो. चाइना से कहता है रुपए दे दो और भारत से कहता है कश्मीर दे दो. वह हमेशा भिखारी की तरह ही कटोरा लेकर हाथ फैलाकर भीख मांगता है. लेकिन आज तक जिसका लिया, उसका कभी वापस लौटाया नहीं.

पाकिस्तान की हरकतों पर राष्ट्र संत का तंज, देखें वीडियो (ETV Bharat Dungarpur)

पढ़ें: राष्ट्रसंत पुलक सागर ने उदयपुर में कृत्रिम अंग कार्यशाला का उद्घाटन किया, संस्थान की सराहना की

उन्होंने कहा कि लालबहादुर शास्त्री इस देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री हुए थे. उन्होंने संदेश दिया 'मेरा देश भूखा नहीं रहे'. इसलिए महीने में एक दिन उपवास करना सीखो. लेकिन किसी के सामने कटोरा लेकर हाथ फैलाना नहीं सिखाया. ये हमारे देख का स्वाभिमान रहा है. कही मांगकर नहीं खाएंगे, चाहे भूखे ही रह जाएं. उन्होंने महाराणा प्रताप का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रताप घास की रोटियां खा सकते हैं. लेकिन कभी मुगलों की गुलामी और अधीनता स्वीकार नहीं की. ये है हमारे देश का गौरव ओर संस्कृति.

पढ़ें: राष्ट्र संत पुलक सागर का बयान: श्रीराम मंदिर बनाकर जिसने पूरी दुनिया को बताया, उसके साथ विश्वासघात हुआ!

'भारत को जातियों में मत बांटो': राष्ट्र संत पुलक सागर महाराज ने जातिगत राजनीति पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि आज हिंदू के नाम पर केवल राजनीति हो रही है. आज सब पार्टियों में हिंदू हैं, लेकिन वह दिखाई नहीं देता है. समुदाय कई तरह की जातियों में बंट गया है. उन्होंने केंद्र में मौजूद सरकार से भी कहा कि मेरे भारत को भारत रहने दो. उसे जाति, प्रांत, क्षेत्र, भाषा में मत बांटो. केवल वोट के लिए बहुसंख्यकों को बांटने का काम मत करो. राष्ट्र संत ने गौहत्या पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज भी देश में गाय की हत्या होती है. गौमांस एक्सपोर्ट हो रहा है. खुलेआम महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है. सेवा ओर पैसे के नाम पर धर्मांतरण कैसे हो रहा है?

