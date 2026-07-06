मंदिर बचाओ, पुजारी बचाओ की गूंज: सीकर में मंदिर भूमि से अतिक्रमण और पुजारियों पर हमले के विरोध में प्रदर्शन
लोहागर्ल पीठाधीश्वर अवधेशाचार्य महाराज के नेतृत्व में जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा.
Published : July 6, 2026 at 2:13 PM IST
सीकर: राजस्थान में मंदिर भूमि पर लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण और पुजारियों पर हमलों के विरोध में सोमवार को पुजारी सेवक संघ ने सीकर में प्रदर्शन किया. संघ के पदाधिकारियों और पुजारियों ने लोहागर्ल पीठाधीश्वर अवधेशाचार्य महाराज के नेतृत्व में जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा. इसमें पुजारियों की मंदिर भूमि की सुरक्षा एवं दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई एवं और पुजारियों को सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की गई.
लोहागर्ल पीठाधीश्वर अवधेशाचार्य महाराज ने बताया कि हाल में सीकर जिले में मंदिरों की भूमि पर कब्जे के प्रयास और पुजारियों के साथ हिंसा की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. इससे पुजारियों में भय और असुरक्षा है. संघ ने आरोप लगाया कि भूमाफिया और असामाजिक तत्व मंदिरों की जमीनों पर अवैध कब्जा करने के लिए पुजारियों पर दबाव बना रहे हैं. विरोध करने पर उनसे मारपीट जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं.
पढ़ें:पुजारी सेवक महासंघ का प्रांतीय महाधिवेशन: 30 हजार मासिक सहायता सहित 13 मांगें नहीं मानी, तो होगा आंदोलन
महंत से मारपीट: ज्ञापन में कहा कि जिले के नेछवा तहसील के गनेड़ी गांव में पुजारी महंत श्रीराम प्रपन्नाचार्य पर जानलेवा हमला किया गया. आरोप है कि मंदिर भूमि पर अतिक्रमण की कोशिश के दौरान उनसे मारपीट की तथा उनके बेटे का हाथ तोड़ दिया. इस संबंध में नेछवा थाने में एफआईआर दर्ज है. संघ ने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कड़ी सजा दिलाई जाए. महंत के साथ मारपीट के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.
पुजारी की आत्महत्या का मामला भी उठाया: संघ ने रानोली क्षेत्र के श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर के पुजारी रामोतार शर्मा की आत्महत्या का मामला भी उठाया. ज्ञापन में आरोप लगाया कि सूदखोरों और असामाजिक तत्वों की लगातार मानसिक प्रताड़ना के कारण उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठाया. संघ ने इसे अत्यंत गंभीर घटना बताते मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की.
पढ़ें:खाटू श्याम जी में जुटेंगे देशभर के 5000 पुजारी, सरकार से रखेंगे ये मांग
रघुनाथजी मंदिर की भूमि का मामला भी उठा: पुजारी सेवक संघ का कहना है कि पुजारी की आत्महत्या और जानलेवा हमला कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है. समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं की तो भविष्य में ऐसी घटनाएं और बढ़ सकती हैं. संघ ने सीकर के ग्राम कूमोद स्थित रघुनाथजी महाराज मंदिर की भूमि का मामला भी प्रशासन के सामने रखा. ज्ञापन में बताया कि मंदिर भूमि का रास्ता पूर्व में प्रशासन ने अतिक्रमण हटवा खुलवाया था, लेकिन कुछ लोगों ने दोबारा उस रास्ते पर कब्जा कर अवरुद्ध कर दिया. पूर्व जिला कलेक्टर के आदेशों के बावजूद अब तक रास्ता पूरी तरह से खुलवाया नहीं गया. इस संबंध में संबंधित दस्तावेज भी प्रशासन को सौंपे गए.
विशेष अभियान चलाने की मांग: पुजारी सेवक संघ और लोहागर्ल पीठाधीश्वर अवधेशाचार्य महाराज ने जिला प्रशासन से मांग की कि मंदिरों की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए. पुजारियों पर हमलों के मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो तथा मंदिरों और पुजारियों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कानून व्यवस्था कायम की जाए. संघ ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेशभर में आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा.
पढ़ें: विधानसभा में उठा पुजारी प्रोटेक्शन बिल का मुद्दा, विपक्ष ने कहा- मस्जिद और कब्रिस्तान के लिए वक्फ बोर्ड तो मंदिरों के लिए क्यों नहीं