ETV Bharat / state

मंदिर बचाओ, पुजारी बचाओ की गूंज: सीकर में मंदिर भूमि से अतिक्रमण और पुजारियों पर हमले के विरोध में प्रदर्शन

पुजारी सेवक संघ ने सौंपा ज्ञापन ( ETV Bharat Sikar )