फेस्टिव सीजन में नो टेंशन! कोटा होकर चलने वाली इन 2 स्पेशल ट्रेनों में मिल रहा कंफर्म टिकट
दोनों ट्रेनें राजस्थान के बयाना, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, कोटा और रामगंज मंडी स्टेशनों पर भी ठहरेंगी.
Published : September 28, 2026 at 9:20 AM IST
कोटा: फेस्टिव सीजन में कंफर्म टिकट को लेकर मारामारी के बीच रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है. कोटा होकर दो पूजा स्पेशल ट्रेन 2 अक्टूबर से चलाई जा रही हैं, जिनमें फिलहाल कंफर्म टिकट मिल रहे हैं. पहली ट्रेन कानपुर सेंट्रल से सूरत के उधना के बीच और दूसरी मुंबई सेंट्रल से धौलपुर के बीच चलेगी. कानपुर- उधना पूजा स्पेशल 2 अक्टूबर से 27 नवंबर तक और वापसी में 3 अक्टूबर से 28 नवंबर तक 9-9 फेरे करेगी. वहीं मुंबई धौलपुर फेस्टिवल स्पेशल 2 और 6 अक्टूबर को मुंबई से और 3 और 7 अक्टूबर को धौलपुर से चलेगी. यात्री पीआरएस काउंटर और आईआरसीटीसी वेबसाइट से टिकट ले सकते हैं.
कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन नंबर 04167 कानपुर उधना पूजा स्पेशल शुक्रवार रात 10 बजे कानपुर सेंट्रल से रवाना होगी. यह शनिवार सुबह 11.15 पर कोटा पहुंचेगी, जबकि रात 9.40 बजे उधना पहुंच जाएगी. वापसी में ट्रेन नंबर 04168 उधना कानपुर पूजा स्पेशल शनिवार रात 11.35 बजे उधना से रवाना होगी. इसके बाद रविवार सुबह 9.40 बजे कोटा और 10.10 पर कानपुर सेंट्रल पहुंच जाएगी.
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ट्रेन में स्लीपर, थर्ड एसी और सेकंड एसी के कोच हैं. ट्रेन आते और जाते समय झींझक, फफूंद, इटावा, टूंडला, ईदगाह आगरा, फतेहपुर सीकरी, बयाना, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, कोटा, रामगंज मंडी, रतलाम और वड़ोदरा स्टेशन पर रुकेगी.
मुंबई सेंट्रल धौलपुर फेस्टिवल स्पेशल: ट्रेन नंबर 09007 मुंबई सेंट्रल धौलपुर फेस्टिवल स्पेशल सुबह 10.30 बजे मुंबई से रवाना होगी. यह रात 12.15 पर कोटा पहुंचेगी और अगले दिन सुबह 10.10 पर धौलपुर पहुंच जाएगी. वापसी में ट्रेन नंबर 09008 धौलपुर मुंबई सेंट्रल फेस्टिवल दोपहर 2 बजे धौलपुर से रवाना होगी. रात 10.35 पर कोटा और अगले दिन शाम 4.30 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंच जाएगी. आते और जाते समय ट्रेन आगरा कैंट, फतेहपुर सीकरी, बयाना, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, कोटा, रामगंज मंडी, रतलाम, वड़ोदरा, भरूच, सूरत, वलसाड, वापी, पालघर और बोरीवली स्टेशन पर रुकेगी. ट्रेन में स्लीपर और थर्ड एसी के कोच लगाए गए हैं.