ETV Bharat / state

फेस्टिव सीजन में नो टेंशन! कोटा होकर चलने वाली इन 2 स्पेशल ट्रेनों में मिल रहा कंफर्म टिकट

कोटा मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय ( ETV Bharat Kota )

कोटा: फेस्टिव सीजन में कंफर्म टिकट को लेकर मारामारी के बीच रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है. कोटा होकर दो पूजा स्पेशल ट्रेन 2 अक्टूबर से चलाई जा रही हैं, जिनमें फिलहाल कंफर्म टिकट मिल रहे हैं. पहली ट्रेन कानपुर सेंट्रल से सूरत के उधना के बीच और दूसरी मुंबई सेंट्रल से धौलपुर के बीच चलेगी. कानपुर- उधना पूजा स्पेशल 2 अक्टूबर से 27 नवंबर तक और वापसी में 3 अक्टूबर से 28 नवंबर तक 9-9 फेरे करेगी. वहीं मुंबई धौलपुर फेस्टिवल स्पेशल 2 और 6 अक्टूबर को मुंबई से और 3 और 7 अक्टूबर को धौलपुर से चलेगी. यात्री पीआरएस काउंटर और आईआरसीटीसी वेबसाइट से टिकट ले सकते हैं.