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करवा चौथ 2026: जानें व्रत पारण और पूजा की सही विधि, शाम को कथा सुनने के बाद ऐसे दें अर्घ्य

करवा चौथ 2026 ( ETV Bharat )

मोतिहारी: बिहार में करवा चौथ को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है. कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाने वाला यह पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे बड़ा पर्व माना जाता है. इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और रात में चांद के दीदार के बाद पति के हाथों से जल ग्रहण कर व्रत खोलती हैं.

माता करवा की होती है पूजा