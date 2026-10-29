करवा चौथ 2026: जानें व्रत पारण और पूजा की सही विधि, शाम को कथा सुनने के बाद ऐसे दें अर्घ्य
करवा चौथ पर सुहागिनें पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रख, शाम को शिव-पार्वती पूजा और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देंगी. रिपोर्ट-रोहित
Published : October 29, 2026 at 2:11 PM IST
मोतिहारी: बिहार में करवा चौथ को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है. कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाने वाला यह पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे बड़ा पर्व माना जाता है. इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और रात में चांद के दीदार के बाद पति के हाथों से जल ग्रहण कर व्रत खोलती हैं.
माता करवा की होती है पूजा
करवा चौथ का यह व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि पति-पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है. मान्यता है कि इस दिन माता करवा और भगवान शिव-पार्वती की पूजा करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है. महिलाएं सुबह सरगी खाकर व्रत की शुरुआत करती हैं और दिनभर बिना अन्न-जल के रहकर शाम को कथा सुनती हैं.
क्या कहती है व्रती?
स्थानीय महिला सुमन देवी ने बताया कि वो हर साल अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती हैं. यह उनके सुहाग की रक्षा का पर्व है. उनका कहना है कि चांद निकलने के बाद छलनी से पति को देखकर व्रत तोड़ने का जो सुख है, वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता.
"नई नवेली दुल्हनों में इस पर्व को लेकर अलग ही उत्साह है। पहली बार व्रत रखने जा रही महिलाओं ने बाजार से लाल जोड़े, करवा और पूजा की थाली की खरीदारी की है."-सुमन देवी, व्रती
पूजा की सही विधि
इस दिन की सही पूजा विधि के अनुसार, शाम के शुभ मुहूर्त में भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय और श्री गणेश जी की स्थापना कर रोली, अक्षत, धूप-दीप और जल से भरे मिट्टी के करवे से विधिवत पूजन किया जाता है. जिसके बाद करवा चौथ की पारंपरिक व्रत कथा सुनी जाती है.
पति के हाथों से होता है पारण
पूजा संपन्न होने के बाद, रात को चंद्रोदय होने पर छलनी की ओट से चंद्रमा के दर्शन कर उन्हें दीप दिखाकर जल से अर्घ्य दिया जाता है. इसके बाद, सुहागिनें छलनी से अपने पति का चेहरा देखती हैं और पति के हाथों जल तथा मिठाई ग्रहण कर श्रद्धापूर्वक अपने व्रत का पारण करती हैं.
बाजर में उमड़ी महिलाओं की भीड़
पंडित के अनुसार इस बार करवा चौथ का चांद रात 8 बजकर 15 मिनट के आसपास निकलेगा. इसी समय के बाद महिलाएं पूजा-अर्चना कर व्रत खोलेंगी. वहीं बाजारों में भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है. मोतिहारी के बलुआ चौक, मीनाबाजार, चांदनी चौक और जानपुल के बाजारों में सुबह से ही महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ रही है. दुकानों पर करवा, छलनी, दीये, सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां और श्रृंगार के सामानों की बिक्री तेज हो गई है.
मेहंदी की दुकानों पर भारी भीड़
बाजार में सबसे ज्यादा भीड़ मेहंदी लगाने वाली दुकानों पर देखी जा रही है. महिलाएं अपने हाथों पर पति के नाम की मेहंदी लगवा रही हैं. दुकानदारों का कहना है कि इस बार करवा चौथ पर बाजार में पिछले साल की तुलना में ज्यादा भीड़ है. मेहंदी आर्टिस्ट पूजा कुमारी ने बताया कि दो दिन पहले से ही बुकिंग फुल है.
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