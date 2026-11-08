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अररिया का मां खड़गेश्वरी मंदिर: 152 फीट ऊंचा गुंबद और कैदियों द्वारा बनाई माला से पूजा की अनोखी परंपरा

मां खड़गेश्वरी काली मंदिर ( ETV Bharat )

अररिया: बिहार का सीमावर्ती जिला अररिया अब केवल अपनी भौगोलिक और ऐतिहासिक विशेषताओं के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ स्थित मां खड़गेश्वरी काली मंदिर ने पूरे देश में जिले को एक विशिष्ट पहचान दिलाई है. अपनी अद्भुत भव्यता, अनोखी परंपराओं और श्रद्धालुओं की अटूट आस्था के कारण यह पावन धाम आज बिहार ही नहीं, बल्कि देश-विदेश में चर्चा का केंद्र बना हुआ है.

झोपड़ी से 152 फीट ऊंचे भव्य गुंबद तक का सफर

स्थानीय जानकारों के अनुसार, इस ऐतिहासिक मंदिर की स्थापना वर्ष 1884 में एक साधारण टीन की झोपड़ी के रूप में हुई थी. मंदिर का भाग्य और स्वरूप तब बदला जब वर्ष 1970 में मां के परम साधक स्वामी सरोजानंद जी महाराज उर्फ नानू बाबा ने इसकी जिम्मेदारी संभाली। उनके मार्गदर्शन में वर्ष 1978 में निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1982 में करीब 152 फीट ऊंचे विशाल गुंबद का निर्माण पूरा हुआ, जिसका नक्शा उनके चाचा विमल चंद्र रक्षित ने तैयार किया था.

मां खड़गेश्वरी काली मंदिर (ETV Bharat) कैदियों के हाथों बनी माला से सजती हैं मां

इस मंदिर की सबसे अनोखी और हृदयस्पर्शी परंपरा पिछले 45 वर्षों से निरंतर चली आ रही है. यहां मंडल कारा के विचाराधीन बंदियों द्वारा अपने हाथों से बनाई गई फूलों की माला ही प्रतिदिन मां को अर्पित की जाती है. अररिया के जेल अधीक्षक सुजीत कुमार झा के अनुसार, यह परंपरा जेल में बंद मां के एक भक्त कैदी द्वारा शुरू की गई थी, जो आज भी जेल प्रशासन और बंदियों के सहयोग से पूरी श्रद्धा के साथ जीवंत है. साधक नानू बाबा का सर्वोच्च त्याग और संघर्ष

इस भव्य मंदिर को यह स्वरूप देने के पीछे नानू बाबा का लंबा संघर्ष और त्याग छुपा हुआ है. उन्होंने अपनी निजी सुख-सुविधाओं और सांसारिक जीवन को त्याग कर अपना पूरा जीवन मां की सेवा में समर्पित कर दिया. मंदिर निर्माण के कोष के लिए उन्होंने अपनी निजी जमीन तक बेच दी और भक्तों के सहयोग से एक साधारण स्थल को एक आलौकिक और भव्य तीर्थ स्थल में तब्दील कर दिया. मां खड़गेश्वरी काली मंदिर (ETV Bharat) शनिवार-मंगलवार को महाभोग और विशेष श्रृंगार

मां खड़गेश्वरी मंदिर में प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को विशेष आध्यात्मिक रौनक देखने को मिलती है. इन दिनों मां का रंग-बिरंगी चुनरी, स्वर्णाभूषणों और फूलों से अत्यंत आकर्षक श्रृंगार किया जाता है. साथ ही खीर, खिचड़ी और पुलाव का महाभोग लगाया जाता है, जिसका खर्च उठाने के लिए भक्तों को अपनी बारी का महीनों तक इंतजार करना पड़ता है. खड्ग धारण करने से पड़ा 'खड्गेश्वरी' नाम

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां काली के हाथों में दुष्टों के संहार के लिए खड्ग (तलवार) धारण करने के कारण इन्हें 'मां खड्गेश्वरी' के नाम से पूजा जाता है. मां की यह दिव्य प्रतिमा चतुर्भुजी है, जिसके एक हाथ में तलवार और दूसरे में राक्षस रक्तबीज का सिर है, जबकि शेष दो हाथ अपने भक्तों को आशीर्वाद और अभय प्रदान करते हैं.