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सिरसा का क्यूट डॉग "जेरी" मिल गया, 8 दिन पहले चोरी हुआ था, इनाम देने का हुआ था ऐलान

हरियाणा के सिरसा के डबवाली से 8 दिन पहले चोरी हुआ पग ब्रीड का डॉग मिल गया है.

Pug dog stolen 8 days ago in Dabwali Sirsa has been found
सिरसा का क्यूट डॉग "जेरी" मिल गया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 26, 2026 at 6:32 PM IST

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Updated : September 26, 2026 at 6:42 PM IST

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सिरसा : हरियाणा के सिरसा के डबवाली में मैरिज पैलेस मालिक का कुत्ता चोरी हो गया था. एक युवक ने इसे चोरी कर पंजाब के व्यक्ति को बेच दिया था. अब वो इसे एक वेटरनरी डॉक्टर को बेचने आया था. डॉक्टर ने उसे पहचान लिया और मालिक को फोन कर दिया.

मिल गया जेरी : डॉग ऑनर राजीव बंसल के हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉग उनकी तरफ दौड़ने लगा. राजीव ने उसे गोद में उठाकर किस किया. फैमिली मेबर कहने लगे, ओए जेरी मिल गया ओए. डॉग मिलने के बाद उन्होंने साढ़े 12 हजार रुपए इनाम के रूप में दे दिए, जबकि साढ़े 12 हजार रुपए सामाजिक कार्य के लिए दान कर दिए.

सिरसा का क्यूट डॉग "जेरी" मिल गया (ETV Bharat)

18 सितंबर को चोरी हुआ था जेरी : आपको बता दें कि डॉग जेरी 18 सितंबर को चोरी हुआ था. तब राजीव बंसल ने उसे ढूंढकर लाने वाले को 25 हजार रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी. उन्होंने कहा था कि अगर चोर खुद भी जेरी को वापस कर देगा तो बिना पुलिस शिकायत किए, उसे भी इनाम दे देंगे. डबवाली हॉस्पिटल में डॉग मिलने की सूचना पर पहुंचे ऑनर ने उसे गोदी में उठा लिया.

डॉग ने खाना नहीं खाया: डबवाली निवासी वेटरनरी डॉक्टर हरजिंद्र गिल ने बताया कि शुक्रवार दोपहर उनके पास एक युवक का फोन आया था. उसने कहा था कि उनका पग ब्रीड का डॉग कई दिनों से खाना नहीं खा रहा है. वो उसे बेचना चाहता है.

डॉक्टर ने डॉग को पहचाना: शाम करीब साढ़े 6 बजे युवक डॉग को लेकर डॉ. गिल के पास पहुंचा. युवक ने उन्हें बताया कि खाना ना खाने से डॉग बीमार हो गया है. डॉग जेरी को देखते ही डॉ. गिल ने उसे पहचान लिया. उन्होंने पहले भी जेरी का इलाज किया था. इसके बाद उन्होंने जेरी के ऑनर राजीव बंसल को कॉल कर दिया.

घर आकर जेरी ने खाया खाना : राजीव कुछ ही देर बाद अपनी फैमिली के साथ क्लिनिक पहुंच गए. यहां उन्होंने युवक को इनाम की राशि दे दी. देर रात राजीव डॉग को लेकर घर पहुंच गए. घर आते ही जेरी ने खाना खा लिया. इसके बाद डॉक्टर ने फिर से उसका चेकअप किया, जिसमें सब कुछ नॉर्मल मिला. डॉग ऑनर ने दावा किया था कि स्कूटी सवार युवक उसे थैले में डालकर ले गए थे.

तीन साल पहले दोस्त से लेकर आए थे : डबवाली के गोली चौक निवासी राजीव बंसल ने बताया कि किलियांवाली निवासी हरराज सिंह उनके दोस्त हैं. 22 फरवरी 2023 को वे हरराज से ही जेरी को लेकर आए थे. इसी तारीख को परिवार हर साल जेरी का जन्मदिन मनाता है. पिछले जन्मदिन पर भी परिवार ने बच्चों के साथ केक काटकर जेरी का जन्मदिन मनाया था.

पंजाब के युवक के पास मिला डॉग : डबवाली गोल चौकी पुलिस प्रभारी कृष्ण कुमार का कहना है कि डॉग मालिक की ओर से जो सीसीटीवी फुटेज दी गई थी. उसी आधार पर दोनों पक्षों को जांच के लिए बुलाया था. डबवाली बाजार क्रॉस करते ही पंजाब का एरिया लग जाता है. डॉग पंजाब के ही एक युवक के पास मिला है. डॉग ऑनर ने अपनी शिकायत भी वापस ले ली है.

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Last Updated : September 26, 2026 at 6:42 PM IST

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