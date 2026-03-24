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नगर निकायों में निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप का प्रकाशन, 7 अप्रैल तक दर्ज होंगे दावे और आपत्तियां

जयपुर जिला कलेक्टर कार्यालय ( ETV Bharat File Photo )