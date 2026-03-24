नगर निकायों में निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप का प्रकाशन, 7 अप्रैल तक दर्ज होंगे दावे और आपत्तियां
मतदान केन्द्रों पर दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए विशेष अभियान आयोजित किया जाएगा. जानिए बड़ी बातें...
Published : March 24, 2026 at 8:40 PM IST
जयपुर: जिले के नगर निकायों में निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप का प्रकाशन मंगलवार को संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों द्वारा कर दिया गया है. इसके अंतर्गत नगर निगम जयपुर, नगर परिषद शाहपुरा तथा नगरपालिका दूदू, कानोता, खेजरोली, कालाडेरा, बस्सी, फागी, जमवारामगढ़, मनोहरपुर, वाटिका एवं नरायना शामिल हैं. 22 अप्रैल को निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा.
उपजिला निर्वाचन अधिकारी जयपुर मेघराज मीणा ने बताया कि प्रारूप मतदाता सूची पर दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने की अवधि 24 मार्च से 7 अप्रैल तक निर्धारित की गई है. इस अवधि के दौरान मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने अथवा संशोधन के लिए निर्धारित प्रपत्रों के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा.
उन्होंने बताया कि प्रारूप मतदाता सूची का पठन 25 मार्च 2026 को नगर निगम, परिषद एवं नगरपालिका क्षेत्रों के वार्डों में आयोजित वार्ड सभाओं के माध्यम से किया जाएगा, जहां संबंधित भागों की निर्वाचक नामावलियों का वाचन किया जाएगा.
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मीणा ने बताया कि मतदान केन्द्रों पर दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए विशेष अभियान भी आयोजित किया जाएगा. इसके लिए 29 मार्च एवं 5 अप्रैल की तिथियां निर्धारित की गई हैं. इन दिनों अधिकारी प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक अपने-अपने मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहकर आमजन से आवेदन प्राप्त करेंगे.
दावे एवं आपत्तियां निर्धारित प्रपत्र 3, 5 एवं 6 में प्रस्तुत की जा सकेंगी. प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का विवरण प्रपत्र 8, 9 एवं 10 में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रतिदिन तैयार कर कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाएगा. मीणा ने बताया कि प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 15 अप्रैल तक किया जाएगा तथा 22 अप्रैल को निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा.