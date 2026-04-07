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पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पर चुनाव आयोग का निर्देश, कहा- उम्मीदवारों के खिलाफ दर्ज अपराधिक मामलों का प्रकाशन जरूरी

हरियाणा में पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को मतदान की तारीख से दो दिन पहले तक तीन बार आपराधिक मामलों का प्रकाश करना जरूरी है.

Panchayat Election In Haryana
राज्य चुनाव आयोग ने जारी किए दिशा निर्देश (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 7, 2026 at 1:25 PM IST

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Updated : April 7, 2026 at 2:20 PM IST

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पंचकूला: राज्य चुनाव आयोग हरियाणा द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं. इन निर्देशों के अनुसार यदि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ अपराधिक मामले दर्ज और लंबित हैं या जिन मामलों में उन्हें पहले दोषी ठहराया गया हैं, उन्हें ऐसे मामलों बारे कम से कम एक हिंदी और एक अंग्रेजी समेत दो अखबारों में एक घोषणा प्रकाशित करनी होगी.

राजनीतिक दलों को जारी किए निर्देश: सरकारी प्रवक्ता द्वारा बताया गया कि "नगर पालिकाओं के चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को पहले ही ऐसे उम्मीदवारों को खड़ा करने वाले राजनैतिक दलों को निर्देश जारी किए थे, जिनके खिलाफ अपराधिक मामले दर्ज और लंबित हैं या जिन मामलों में उन्हें पहले दोषी ठहराया गया है." उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य में अब यह घोषणा प्ररुप 1-क में उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तारीख के अगले दिन से और मतदान की तारीख से दो दिन पहले तक कम से कम तीन बार प्रकाशित करवानी होगी. ऐसे सभी उम्मीदवारों को उन अखबारों की कॉपी भी जमा करनी होगी."

ऐसे समझें प्रकाशन की विधि: प्रवक्ता ने उदाहरण देते हुए बताया कि "यदि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि महीने की 10 तारीख है और मतदान की तिथि महीने की 20 तारीख है, तो यह घोषणा महीने की 11 से 18 तारीख तक अलग-अलग तीन तारीखों पर अवश्य प्रकाशित की जानी चाहिए. इस समय के दौरान अपराधिक मामले वाले सभी उम्मीदवारों को लोकल टीवी चैनल या केबल नेटवर्क पर यह घोषणा अवश्य प्रकाशित करवानी होगी और यह मतदान खत्म होने के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पहले पूरी की जानी चाहिए."

प्रकाशन का अधिक प्रसार जरूरी: बताया गया कि राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किए गए अपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों के मामले में, चाहे वे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल और पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दल हों, ऐसे उम्मीदवारों को घोषणा करनी होगी कि उनके द्वारा इस बारे में अपने सम्बन्धित राजनीतिक दल को भी अवगत करवा दिया है. इन दलों को अपनी वेबसाइट के साथ-साथ लोकल टीवी चैनलों या लोकल में उपलब्ध केबल नेटवर्क और एक हिंदी और एक अंग्रेजी, कम से कम दो अखबारों में जिनका पंचायत समिति, जिला परिषद इलाके में ज्यादा से ज्यादा प्रसार हो, जानकारी देते हुए एक घोषणा प्रारुप ।-3 में प्रकाशित करनी होगी.

उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत को देनी होगी रिपोर्ट: बताया कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल और पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दल, जो अपराधिक मामले वाले उम्मीदवार खड़े करती हैं, उन्हें संबंधित उपायुक्त-कम-जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत को एक रिपोर्ट देनी होगी. इस रिपोर्ट में बताया जाएगा कि उन्होंने इन निर्देशों की जरूरतें पूरी कर ली हैं और इस बारे में राजनैतिक दलों द्वारा प्रकाशित घोषणा वाले पेपर की कटिंग भी साथ में लगानी होगी. यह चुनाव खत्म होने के 30 दिनों के अंदर करना होगा. इन निर्देशों का पालन आने वाले समय में होने वाले सभी पंचायत आम/उप-चुनावों में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को करना होगा.

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Last Updated : April 7, 2026 at 2:20 PM IST

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