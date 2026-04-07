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पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पर चुनाव आयोग का निर्देश, कहा- उम्मीदवारों के खिलाफ दर्ज अपराधिक मामलों का प्रकाशन जरूरी

पंचकूला: राज्य चुनाव आयोग हरियाणा द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं. इन निर्देशों के अनुसार यदि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ अपराधिक मामले दर्ज और लंबित हैं या जिन मामलों में उन्हें पहले दोषी ठहराया गया हैं, उन्हें ऐसे मामलों बारे कम से कम एक हिंदी और एक अंग्रेजी समेत दो अखबारों में एक घोषणा प्रकाशित करनी होगी.

राजनीतिक दलों को जारी किए निर्देश: सरकारी प्रवक्ता द्वारा बताया गया कि "नगर पालिकाओं के चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को पहले ही ऐसे उम्मीदवारों को खड़ा करने वाले राजनैतिक दलों को निर्देश जारी किए थे, जिनके खिलाफ अपराधिक मामले दर्ज और लंबित हैं या जिन मामलों में उन्हें पहले दोषी ठहराया गया है." उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य में अब यह घोषणा प्ररुप 1-क में उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तारीख के अगले दिन से और मतदान की तारीख से दो दिन पहले तक कम से कम तीन बार प्रकाशित करवानी होगी. ऐसे सभी उम्मीदवारों को उन अखबारों की कॉपी भी जमा करनी होगी."

ऐसे समझें प्रकाशन की विधि: प्रवक्ता ने उदाहरण देते हुए बताया कि "यदि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि महीने की 10 तारीख है और मतदान की तिथि महीने की 20 तारीख है, तो यह घोषणा महीने की 11 से 18 तारीख तक अलग-अलग तीन तारीखों पर अवश्य प्रकाशित की जानी चाहिए. इस समय के दौरान अपराधिक मामले वाले सभी उम्मीदवारों को लोकल टीवी चैनल या केबल नेटवर्क पर यह घोषणा अवश्य प्रकाशित करवानी होगी और यह मतदान खत्म होने के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पहले पूरी की जानी चाहिए."